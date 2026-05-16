El Sagrado Corazón y el beato Tiburcio Arnaiz saldrán en procesión extraordinaria el 13 de junio

El Sagrado Corazón de Jesús y el beato Tiburcio Arnaiz saldrán en procesión extraordinaria en Málaga el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 19.30 horas, dentro de los actos organizados con motivo del jubileo por el centenario de la muerte del Padre Arnaiz, una de las figuras religiosas más queridas y recordadas de la ciudad.

La salida procesional se plantea como un acto de fe y devoción al Divino Corazón de Jesús, que ocupó un lugar central en la labor misionera del beato Tiburcio Arnaiz. El jesuita, muy vinculado a Málaga, es considerado uno de los grandes apóstoles de esta devoción y su figura mantiene una especial presencia en la vida religiosa malagueña.

Cómo participar en la procesión con una vela

Los fieles que deseen formar parte del cortejo portando una vela deberán inscribirse previamente a través de la Comisión Organizadora. Para ello, se han habilitado varias vías de contacto:

WhatsApp: 673 55 39 00

Correo electrónico: procesionsagradocorazon@gmail.com

Formulario de inscripción: https://forms.gle/DA4MYBHxqokB6juLA

Desde la organización señalan que el donativo para participar es voluntario, aunque recuerdan que cada vela tiene un coste de 10 euros. Por ello, apelan a la colaboración de los participantes para ayudar a sufragar los gastos derivados de la procesión extraordinaria.

Reparto de papeletas de sitio y entrega de donativos

El reparto de papeletas de sitio y la entrega de donativos se llevará a cabo los días 26, 27 y 29 de mayo, en horario de 19.30 a 21.00 horas, en el salón de actos del Sagrado Corazón de Jesús.

Se trata de un trámite necesario para ordenar la participación de los fieles en una salida extraordinaria que se enmarca en un año especialmente significativo para la memoria del Padre Arnaiz.

Tallaje para portar los tronos del Sagrado Corazón y del Padre Arnaiz

Quienes deseen participar como portadores del trono del Sagrado Corazón o del trono del Padre Arnaiz deberán acudir al tallaje en las fechas habilitadas por la organización. El tallaje tendrá lugar también en el salón de actos del Sagrado Corazón de Jesús.

Los horarios previstos son los siguientes:

13 y 14 de mayo , de 19.30 a 21.00 horas

, de 16 de mayo, de 11.30 a 13.00 horas

La procesión extraordinaria del 13 de junio será uno de los actos centrales del jubileo por el centenario de la muerte del beato Tiburcio Arnaiz, una efeméride que está reuniendo distintas convocatorias religiosas y devocionales en torno a su legado en Málaga.