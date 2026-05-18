Arranca el mayor 'Plan Romero' de los últimos años: un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes para la romería del Rocío

Ante la inminente llegada del Rocío, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha activado a primera hora de la mañana de este lunes la 42 edición del Plan Romero, el cual acostumbra ser cada año el mayor dispositivo de emergencias y seguridad de Europa para grandes concentraciones. Este año, el operativo será el de mayor despliegue tecnológico, sanitario y preventivo hasta el momento, destinado principalmente a garantizar la seguridad de los rocieros, prevenir incendios, proteger el medio ambiente y reforzar el bienestar animal durante el desarrollo de la Romería del Rocío de 2026 y todos sus actos centrales.

El plan, que va a estar activo entre los días 18 y 28 de mayo, se encuentra planificado bajo el paraguas del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía y moviliza a más de 7.000 efectivos de todas las administraciones competentes en lo que son sus cuatro grandes despliegues: Caminos en Sevilla, Huelva y de Cádiz y Aldea. La Agencia de Emergencias de Andalucía se encarga de coordinar este prometedor dispositivo del riesgo previsible en el que trabajan múltiples efectivos como de EMA 112, Infoca o Protección Civil entre otros, junto a sanitarios, cuerpos de seguridad y voluntarios provinciales. El consejero ha señalado que “el Plan Romero es el despliegue por grandes concentraciones más importante del sur de Europa tanto por el número de efectivos y los kilómetros de peregrinación como por el entorno natural en el que se desarrolla, el Espacio Natural de Doñana”.

El nuevo Cecopi plenamente operativo

Como principal novedad de esta edición, el Plan Romero también incorpora un nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Se trata de una infraestructura estratégica permanente destinada a mejorar la gestión de emergencias y reforzar la seguridad y prevención tanto durante la Romería del Rocío como a lo largo del año en el entorno de Almonte. El novedoso complejo, financiado por la Junta de Andalucía y fondos europeos con una inversión superior a los cuatro millones de euros, contará con un centro ampliado para la coordinación interinstitucional y un espacio sanitario de más de 500 metros cuadrados para optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y grandes concentraciones de personas.

Además, la Unidad de Policía Nacional de Andalucía desplegará 70 efectivos encargados de las labores de seguridad, protección medioambiental y bienestar animal, así como también de tareas de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, inspecciones de consumo y auxilio al ciudadano.

Más refuerzo sanitario y capacidad asistencial

El dispositivo sanitario del plan, coordinado por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, incorpora este año como principal primicia, dentro del centro de atención sanitaria permanente en el Cecopi, una infraestructura concebida para reforzar la capacidad de atención al ciudadano durante toda la romería. Las instalaciones cuentan con siete consultas médicas, una unidad móvil de radiodiagnóstico, zona de triaje y una sala de observación con diez plazas, todo ello atendido por un equipo integrado por más de 200 profesionales sanitarios.

El operativo se apoyará además en 13 puestos asistenciales repartidos a lo largo de los caminos de las tres provincias, junto a un helicóptero medicalizado y una flota que cuenta con un total de 31 vehículos sanitarios, entre los que se incluyen UVI móviles y varias unidades todoterreno para las intervenciones rápidas en todas las zonas que presenten difícil acceso. Como en años anteriores, se vuelve a reforzar el consultorio del Rocío. El consejero de Emergencias ha destacado que “el objetivo es garantizar una respuesta ágil y eficaz en cualquier circunstancia, ofreciendo a todos los romeros una atención sanitaria avanzada y adaptada a las dificultades del entorno”.

Despliegue tecnológico y prevención de incendios

Antonio Sanz también ha subrayado el importante avance tecnológico incorporado con la creación por parte del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) de una nueva 'ortofoto' de alta precisión de la aldea, herramienta la cual permitirá perfeccionar de manera notable la planificación operativa. “Avanzamos en la construcción de un gemelo digital de la aldea, capaz de integrar en tiempo real todas las variables del operativo para anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta”, ha señalado.

El operativo contará también con un refuerzo de las comunicaciones a través de la Red de Emergencias de la Junta (REJA): la nueva implantación por parte de la Junta que consiste en una única red digital de radiocomunicaciones móviles para los servicios de seguridad, emergencias y protección pública en la comunidad, con el fin de sustituir las redes existentes por una más moderna, unificada y eficaz. Así como con el 'sistema ES-Alert' para el envío de avisos masivos a la población. Entre las novedades tecnológicas destacan también el uso de drones con cámaras térmicas, sistemas inteligentes para el control de aforos, dispositivos GPS para las hermandades y herramientas cartográficas avanzadas. Todo este despliegue se complementa con una aplicación para móviles y tabletas y la plataforma de emergencias dirigida a la ciudadanía.

Antonio Sanz ha puesto también acento en el despliegue especial de EMA Infoca, diseñado específicamente para responder al escenario de peligro medio de incendios forestales coincidente con la celebración de la romería rociera. El plan prevé la activación diaria de hasta siete medios aéreos y más de una treintena de unidades terrestres, con especial vigilancia en el entorno protegido de Doñana.

Entre los recursos aéreos destacan un helicóptero pesado de la Brigada de Refuerzo de Incendios de la Comunidad Autónoma (BRICA), dos helicópteros semipesados, un avión de coordinación con sede en la ciudad de Sevilla, así como un helicóptero de Mando y Control posicionado en la zona hispalense de La Cartuja y un avión de carga en tierra. Según ha señalado Sanz, el operativo se sustenta en “una planificación basada en la prevención, la monitorización constante y la capacidad de intervención inmediata para garantizar la seguridad de los romeros y la protección del patrimonio natural”.

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Las Hermandades ya están en camino

En la jornada de ayer domingo ya estaban un total de 12 filiales rocieras en camino. Hoy lunes inician su peregrinación quince hermandades más, y Antonio Sanz se ha encargado de pedir a todos los rocieros que un año más sigan con rigor todas las indicaciones, con el objetivo de conciliar celebración y seguridad. Las 127 hermandades que peregrinan cuentan con desfibrilador automático y extintores para actuar de forma inmediata frente a un posible caso de parada cardiorrespiratoria o incendio, esto se materializa gracias a los dispositivos que les ha entregado la EMA y a la formación que ha impartido el 061 a un total de 161 romeros.