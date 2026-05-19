La Virgen de la Soledad se trasladará al convento de las Hermanas de la Cruz por el décimo aniversario de su coronación

Nuestra Señora de la Soledad, titular de la Congregación de Mena, visitará el convento de las Hermanas de la Cruz con motivo del X aniversario de su coronación canónica. El traslado y la estancia de la imagen centran el programa de cultos y actos preparado para conmemorar esta efeméride, que tendrá lugar esta primavera.

La salida hacia el convento está prevista para el viernes 5 de junio, a las 21.00 horas, con acompañamiento musical del Grupo Vocal Lumen Laudis. Al día siguiente, sábado 6 de junio, la Virgen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en la capilla conventual, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

El regreso de Nuestra Señora de la Soledad a Santo Domingo se celebrará el domingo 7 de junio, también a las 21.00 horas, con acompañamiento musical de la Capilla Musical y la Banda de Música de Nuestra Señora de la Soledad.

Otros actos previstos por el aniversario: mesa redonda y documental

El calendario conmemorativo comenzará antes, el miércoles 27 de mayo, con la mesa redonda ‘Diez años después, ¿qué ha aportado la coronación a Málaga?’, que se celebrará a las 20.30 horas en el salón de actos del edificio Italcable de la UNIA. El encuentro estará moderado por Fran Cristófol y contará con la participación de Santiago Souvírón, Raquel Espejo, Pepe Cantos, Alejandro Cerezo y Miguel Ferrary.

El miércoles 3 de junio, a las 20.00 horas, el Cine Albéniz acogerá la presentación del documental ‘Opus Magnum, un retablo para recuperar la memoria’.

El día grande de la efeméride será el jueves 11 de junio, fecha del aniversario de la coronación. La Capilla de la Congregación acogerá una veneración a la Virgen de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. A continuación, a las 20.30 horas, se celebrará la misa conmemorativa, con acompañamiento musical de la Capilla Vocal Instrumental Maestro Iribarren.

Los cultos concluirán con el besamanos conmemorativo los días 12 y 13 de junio en la Capilla de la Congregación. El viernes 12 podrá visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas, mientras que el sábado 13 el horario será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.