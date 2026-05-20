Procesión del Rocío Coronada en Málaga de este sábado: horario, recorrido y cultos de Pentecostés

María Santísima del Rocío Coronada volverá este sábado, 23 de mayo, a las calles del barrio de la Victoria con motivo de su procesión gloriosa de Pentecostés. La salida está prevista a las 18.30 horas desde la Casa de Hermandad y el regreso se fija en torno a las 23.30 horas.

Horario de la procesión del Rocío Coronada en Málaga

La salida de María Santísima del Rocío Coronada tendrá lugar a las 18.30 horas desde la Casa de Hermandad. La llegada a la Plaza del Santuario está prevista sobre las 21.15 horas, mientras que el encierro se calcula alrededor de las 23.30 horas.

El inicio de la procesión contará con la interpretación de Puerta del Cielo por parte de la Escolanía de la Escuela de Música Virgen del Rocío.

Recorrido por el barrio de la Victoria

El cortejo partirá desde Párroco Ruiz Furest y continuará por Altozano, Cruz Verde, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, Coto de Doñana, Victoria, Plaza de la Victoria, Compás de la Victoria, Hernando de Zafra, Berlanga, San Patricio y Plaza del Santuario.

Después de la visita al Santuario de la Victoria, la procesión seguirá por Plazuela Cristo del Amor, Fernando el Católico, Gordón, Isabel la Católica, San Patricio, Cristo de la Epidemia, Plaza de Mendizábal, Plaza Benigno Santiago Peña, Puerto Parejo y Párroco Ruiz Furest, antes de regresar a la Casa de Hermandad.

Puntos destacados del itinerario

Entre los momentos más esperados figura la petalada de calle Cruz Verde, 24, así como el paso por Cobertizo del Conde, 5, un enclave al que la Virgen volverá tras décadas y donde también está prevista otra petalada.

La Hermandad del Rescate recibirá a la Virgen en el entorno de calle Victoria con calle Agua. Ya en el Santuario de la Victoria, se celebrará la visita y ofrenda a la Patrona, con el recibimiento del párroco y el encuentro con las hermandades de la Humildad, el Amor, la Victoria y la feligresía de la parroquia.

Invitación a los niños de Primera Comunión

La hermandad ha invitado a participar en la procesión a los niños y niñas que hayan recibido este año la Primera Comunión, que podrán acompañar a la Virgen vestidos de comunión. La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta este viernes 22 de mayo enviando el nombre y apellidos del menor al correo protocolo@cofradiadelrocio.com.

Cultos en honor al Rocío Coronada

Los cultos en honor a María Santísima del Rocío Coronada se celebran del 20 al 25 de mayo en la parroquia de San Lázaro. El triduo tiene lugar del 20 al 22 de mayo, a las 21.00 horas.

La solemne eucaristía será el domingo 24 de mayo, a las 13.00 horas, mientras que la felicitación a la Virgen se celebrará esa misma jornada a las 23.45 horas. El devoto besamanos tendrá lugar el lunes 25 de mayo, de 9.00 a 20.30 horas de forma ininterrumpida.