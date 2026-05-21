El Obispado de Málaga aprueba la candidatura de Gonzalo Otalecu para dirigir la Hermandad del Monte Calvario

El Obispado de Málaga ha aprobado la candidatura única encabezada por Gonzalo Otalecu Guerrero para concurrir a las elecciones de la Muy Antigua y Venerable Hermandad de Vía Crucis del Santo Cristo del Calvario, conocida como la Hermandad del Monte Calvario.

La comisión electoral de la corporación ha comunicado la validación de la lista, que aspira a conformar la nueva Junta de Gobierno para el periodo 2026-2030.

¿Quiénes acompañan a Gonzalo Otalecu en la lista electoral?

La candidatura está encabezada por Gonzalo Otalecu Guerrero como hermano mayor. Le acompañan José Luis Quesada Mejías como primer teniente de hermano mayor y Antonio José Santos Gil como segundo teniente de hermano mayor.

La lista se completa con Marta González Somavilla como secretaria; Antonio Muñoz González, como tesorero; Rafael José Pareja Sedeño, como fiscal; y Carmelo Jaime Ruiz, como albacea general.

Noticias relacionadas

Con la aprobación del Obispado, la candidatura de Otalecu queda oficialmente validada para el proceso electoral de una de las corporaciones penitenciales vinculadas al entorno del Monte Calvario y a la Semana Santa de Málaga.