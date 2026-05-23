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Procesión

La procesión de Araceli recorre este sábado el Centro de Málaga: horario, recorrido y calles afectadas

La comitiva partirá a las 18.00 horas desde San Julián y regresará sobre las 23.30 tras recorrer calles como Granada, Larios, Carretería y la plaza del Obispo

Procesión de la Virgen de Araceli en 2025

Procesión de la Virgen de Araceli en 2025 / Eduardo Nieto

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

La procesión de Araceli de Málaga saldrá este sábado 23 de mayo por las calles del Centro histórico en una jornada en la que se prevén afecciones puntuales a la movilidad durante la tarde y la noche. La comitiva partirá a las 18.00 horas desde la iglesia de San Julián y tiene previsto completar su recorrido en torno a las 23.30 horas.

La salida, organizada por la Cofradía de Araceli de Málaga, forma parte de la procesión de alabanza de la corporación y atravesará buena parte del entorno del Centro, por lo que conviene tener en cuenta el itinerario si se va a circular, aparcar o desplazarse por esta zona de la ciudad durante la tarde del sábado.

Horario de la procesión de Araceli en Málaga

La procesión comenzará a las 18.00 horas desde la iglesia de San Julián, situada en el entorno de calle Nosquera, y regresará al mismo templo alrededor de las 23.30 horas, según la previsión de la hermandad.

Durante el recorrido, la comitiva contará con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

Recorrido completo por el Centro de Málaga

El itinerario previsto de la procesión de Araceli discurrirá por las siguientes calles y plazas del Centro de Málaga: iglesia de San Julián, Nosquera, Comedias, Méndez Núñez, plaza de Uncibay, Denis Belgrano, Niño de Guevara, Granada, San Agustín, Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Bolsa, Marqués de Larios, Puerta del Mar, plaza Félix Sáenz, San Juan, Fajardo, Compañía, Pozos Dulces, Andrés Pérez, Carretería, Nosquera y regreso a San Julián.

El paso por vías especialmente transitadas, como calle Granada, plaza del Obispo, Marqués de Larios, Puerta del Mar o Carretería, puede provocar retenciones o desvíos puntuales en el entorno, especialmente en los accesos al Centro histórico.

Afecciones a la movilidad en Málaga

La procesión se desarrollará en unas horas de mucha afluencia a Centro, entre la tarde y la noche del sábado. Por ello, se recomienda planificar con antelación los desplazamientos por la zona y prestar atención a las indicaciones de Policía Local y servicios operativos.

Noticias relacionadas y más

La salida de Araceli coincide además con un fin de semana con otra cita cofrade, como es la salida de la Virgen del Rocío Coronada por su barrio de la Victoria y deportivas -Día de la Bicicleta- en Málaga, por lo que pueden registrarse incidencias puntuales en la circulación en distintos puntos de la capital.

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