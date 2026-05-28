La Archicofradía de Pasión ya tiene calendario electoral: elecciones el 3 de julio en Málaga

La Archicofradía Sacramental de Pasión de Málaga pone en marcha su proceso electoral. La corporación nazarena iniciará oficialmente el calendario el próximo 29 de mayo de 2026, con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas, y celebrará el Cabildo de Elecciones el 3 de julio.

El proceso llega después de que el Obispado de Málaga aprobara la composición de la Comisión Electoral. La autorización aparece fechada el 8 de mayo de 2026 y está firmada por Rafael Navarro Cortés, delegado episcopal para Asuntos Jurídicos, Hermandades y Cofradías.

En el escrito, la Delegación señala que no existe inconveniente para aprobar la comisión propuesta, en base al artículo 34.4 de los estatutos para hermandades y cofradías. El documento recuerda además que, en el momento de aprobar una nueva Junta de Gobierno, la corporación deberá estar al corriente en la presentación de balances económicos y en el pago del canon correspondiente, así como contar con los estatutos actualizados conforme al decreto diocesano de 2019.

Las elecciones en la Pasión serán el 3 de julio. / L.O.

Presentación de candidaturas en Pasión

El calendario electoral de la Archicofradía de Pasión comenzará el 29 de mayo y el primer plazo se prolongará hasta el 5 de junio. Durante esos días se podrán presentar candidaturas y designar los miembros titulares y suplentes de la Comisión Electoral correspondientes a cada una de ellas.

Las consultas presenciales se realizarán en la Casa Hermandad, en horario de 20.00 a 21.30 horas, según el calendario difundido por la corporación.

Entre el 6 y el 8 de junio se abrirá el periodo para el requerimiento y subsanación de avales, una vez puesto el censo de hermanos a disposición de la Comisión Electoral por parte del secretario.

El proceso electoral en la Pasión se inicia este 29 de mayo. / L.O.

Consulta del censo electoral de hermanos

La consulta del censo de hermanos será uno de los trámites centrales del proceso. La hermandad ha fijado el periodo comprendido entre el 10 y el 16 de junio para la consulta del censo, así como para la presentación de alegaciones e impugnaciones ante la Comisión Electoral.

Posteriormente, la comisión analizará y aprobará el censo de hermanos, resolverá las posibles reclamaciones y elaborará el censo electoral definitivo.

Además, habrá un segundo periodo de consulta del censo electoral entre el 24 y el 30 de junio, también en horario de 20.00 a 21.30 horas.

Fechas clave del calendario electoral de la Archicofradía de Pasión

Del 29 de mayo al 5 de junio: inicio del proceso, presentación de candidaturas y designación de miembros de la Comisión Electoral de cada candidatura.

Del 6 al 8 de junio: requerimiento y subsanación de avales.

9 de junio: remisión de candidaturas, con informe de la Comisión Electoral, al director espiritual.

10 y 11 de junio: incorporación, si procede, de miembros de las candidaturas a la Comisión Electoral y consulta de candidaturas.

Del 10 al 16 de junio: consulta del censo de hermanos, alegaciones e impugnaciones ante la Comisión Electoral.

Del 12 al 14 de junio: visto bueno o informe del director espiritual y remisión de candidaturas al Obispado.

15 y 16 de junio: aprobación o no de las candidaturas por parte de la autoridad eclesiástica.

18 de junio: publicación de candidaturas y comunicación a los candidatos a Hermano Mayor.

Del 19 al 30 de junio y 1 y 2 de julio: publicidad de candidaturas.

Del 24 al 30 de junio: consultas del censo electoral.

3 de julio: celebración del Cabildo de Elecciones.

Cabildo de Elecciones el 3 de julio

El proceso electoral culminará el 3 de julio de 2026 con la celebración del Cabildo de Elecciones, en el que los hermanos con derecho a voto podrán participar en la renovación de la dirección de la Archicofradía.

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La corporación afronta así un nuevo proceso interno bajo supervisión de la Comisión Electoral y conforme a la normativa diocesana y estatutaria, con los principales trámites concentrados entre finales de mayo y el mes de junio.