María Auxiliadora Coronada vuelve a salir en procesión por Capuchinos este sábado: horario, recorrido y música

María Auxiliadora Coronada volverá a salir en procesión este sábado, 30 de mayo, por el barrio malagueño de Capuchinos, en una de las citas destacadas del calendario de procesiones gloriosas en Málaga. El cortejo contará también con las imágenes de San Juan Bosco y Santo Domingo Savio, que acompañarán a la Virgen en un recorrido por las calles del entorno salesiano y de Capuchinos.

La salida está prevista a las 19.00 horas desde Eduardo Domínguez Ávila, punto desde el que partirá una procesión con marcado carácter devocional y salesiano. El itinerario incluye calles muy vinculadas al barrio y contempla uno de sus momentos principales en la plaza de Capuchinos, donde se realizará el saludo a las hermandades de la parroquia y a las Hermanas Clarisas.

Horario y recorrido de la procesión de María Auxiliadora en Málaga

El recorrido de la procesión de María Auxiliadora Coronada en Málaga comenzará en Eduardo Domínguez Ávila y continuará por la plaza de Capuchinos, Empedrada, San Jorge, Alderete, López Domínguez, Daoiz, Peinado, Hernán Cortés, Vasco de Gama, San Juan Bosco, Moya, Rojas, Doña, Montserrat, Alameda de Barceló, Teniente Segalerva Ruiz, Miguel de Unamuno, Rojas Clemente y de nuevo Alameda de Barceló, antes de regresar a Eduardo Domínguez Ávila.

El paso por la plaza de Capuchinos será uno de los puntos de mayor interés para los devotos y vecinos, tanto por el saludo previsto como por el valor simbólico del enclave dentro del itinerario.

Las bandas que acompañarán a María Auxiliadora, Don Bosco y Domingo Savio

La procesión contará con acompañamiento musical en distintos tramos del cortejo. La Agrupación Musical San Lorenzo Mártir pondrá sus sones tras las imágenes de San Juan Bosco y Santo Domingo Savio, mientras que la Banda de Música Nuestra Señora de la Paz acompañará a María Auxiliadora Coronada.

La presencia de la Banda de la Paz será la encargada de interpretar un repertorio de marchas de gloria que incluyen siete composiciones dedicadas a María Auxiliadora, entre las que figuran Auxiliadora Coronada, de Sergio Bueno; Madre Auxiliadora, de Narciso Pérez Espinosa; Ante Ti, Auxiliadora, de José Luis Pérez Zambrana; Auxiliadora, Virgen de los Tiempos Difíciles, de Juan Manuel Montiel; Auxiliadora de Málaga, de José Daniel Vela y José Bazalo; Auxiliadora Nuestra, de Antonio Estébanez; y Alegría Salesiana, de David Torres.

Recorrido de la procesión de María Auxiliadora el sábado 30 de mayo. / Hermandad de María Auxiliadora

El patrimonio de María Auxiliadora Coronada

La salida procesional permitirá contemplar también parte del patrimonio y ajuar de María Auxiliadora Coronada, formado a lo largo de los años por donaciones de sus devotos. La imagen y el Niño conservan las coronas de la Coronación Canónica de 1907, realizadas en plata sobredorada y piedras preciosas.

Además, en 2007, con motivo del centenario de la coronación, se estrenó un nuevo juego de coronas diseñado por Eloy Téllez y ejecutado por el joyero Manuel Valera. Este patrimonio forma parte de la identidad devocional de la imagen y de la historia salesiana en Málaga.

Las imágenes de Don Bosco y Domingo Savio lucen también nimbos realizados en 2015, con diseño de Eloy Téllez y ejecución de Manuel Valera, incorporados al patrimonio de la asociación.

Una procesión con arraigo salesiano en Málaga

La procesión de María Auxiliadora Coronada mantiene cada año una fuerte vinculación con el entorno de Capuchinos y con la comunidad salesiana malagueña, con el colegio como emblema. La participación de San Juan Bosco y Santo Domingo Savio refuerza ese carácter propio de una salida que combina devoción, patrimonio, música procesional y presencia vecinal.

Con salida a las 19.00 horas, el cortejo recorrerá este sábado algunas de las calles más reconocibles del barrio, en una jornada en la que Capuchinos volverá a ser uno de los focos de la agenda cofrade y religiosa de Málaga.