Málaga dedica un jardín en Guadalmar al diseñador cofrade Fernando Prini

Málaga incorporará al callejero un nuevo homenaje a uno de los grandes referentes de la estética cofrade contemporánea. El Ayuntamiento dará el nombre de Jardín Diseñador Fernando Prini a un espacio situado en Guadalmar, junto al mar y en el entorno en el que vivió el artista malagueño.

El acto de nominación tendrá lugar este sábado a las 11.00 horas y estará presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, coincidiendo con la festividad de San Fernando. La elección del enclave refuerza el carácter simbólico del reconocimiento, al tratarse de una zona muy vinculada a la vida y a la inspiración artística de Fernando Prini Betés.

Un jardín en Guadalmar para recordar a Fernando Prini

La iniciativa parte de una propuesta conjunta de varias corporaciones y entidades con las que Prini mantuvo una estrecha relación a lo largo de su trayectoria: la Archicofradía de La Pasión, la Archicofradía de los Dolores de San Juan y la Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte.

En un primer momento, el Ayuntamiento había anunciado la dedicación de una rotonda cercana al domicilio del diseñador. Sin embargo, desde el Distrito 8-Churriana se planteó una alternativa con mayor carga simbólica: nominar como Jardín Diseñador Fernando Prini el espacio ajardinado ubicado junto al mar.

Ese enclave, próximo a la zona donde residió el creador, conecta de forma directa con la sensibilidad artística de Prini y con uno de los paisajes que marcaron su vida cotidiana.

Un referente de la estética cofrade malagueña

Con este reconocimiento, la ciudad rinde homenaje a un diseñador que dejó una profunda huella en la Málaga cofrade y cultural. Su obra forma parte del imaginario de hermandades, devociones y corporaciones que encontraron en su estilo una manera reconocible de entender la belleza, la identidad y la puesta en escena del patrimonio cofrade.

La nominación del jardín supone, además, un gesto de memoria pública hacia una figura especialmente apreciada en el ámbito cofrade malagueño y en las entidades con las que estuvo vinculado.

Vista de dónde están los jardines que se van a dedicar a Fernando Prini. / L. O.

Invitación a hermanos, familiares, vecinos y ciudadanos

Las corporaciones impulsoras del homenaje han invitado a participar en el acto a hermanos, devotos, familiares, amigos, vecinos y ciudadanos que quieran acompañarles en una jornada de especial carga emocional.

El acto servirá para oficializar la presencia de Fernando Prini en el callejero de Málaga a través de un espacio abierto, ajardinado y próximo al mar, en el corazón de Guadalmar.