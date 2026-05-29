Aniversario
El Obispado de Málaga no autoriza a Mena a llevar a la Virgen de la Soledad al Convento de las Hermanas de la Cruz
El traslado y estancia en el convento se iba a realizar por el décimo aniversario de la Coronación Canónica, pero el Obispado solo permite salidas extraordinarias a partir del 25 aniversario y los múltiplos de 25
La Congregación de Mena ha anunciado una modificación en el programa previsto con motivo del X aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad. El cambio afecta a una de las citas más esperadas por los devotos: la estancia de la imagen en el convento de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, comunidad que ejerció como madrina de la Coronación.
Según ha informado la corporación en un comunicado oficial fechado este miércoles en Málaga, el Obispado de Málaga ha trasladado formalmente a la hermandad la imposibilidad de autorizar esta iniciativa. La decisión, explica Mena, se adopta en aplicación del Decreto General de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga de 2019, que establece criterios comunes para las cofradías de la diócesis.
Mena acata la decisión aunque reconoce “tristeza” y “desilusión”
La junta de gobierno de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad ha señalado que acata “plenamente” la resolución diocesana, aunque admite el impacto emocional que puede causar entre los fieles.
La corporación reconoce la “tristeza” y la “desilusión” que esta noticia puede provocar tanto en los devotos de la Virgen de la Soledad como en la comunidad de las Hermanas de la Cruz, dada la estrecha vinculación espiritual y afectiva mantenida con motivo de la Coronación Canónica.
El resto de actos del X aniversario de la Coronación siguen adelante
Pese a esta modificación, la Congregación subraya que el contratiempo no altera el sentido central de la efeméride. Mena asegura que continúa trabajando para que el resto de los actos litúrgicos, culturales y conmemorativos ya programados puedan celebrarse “con el mayor esplendor posible”.
La corporación insiste en que el X aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad mantiene su carácter de celebración religiosa, devocional y comunitaria, con una programación orientada a reforzar la memoria de aquella coronación y la relación de los hermanos y devotos con la titular mariana.
Llamamiento a los hermanos y devotos de la Virgen de la Soledad
La Congregación de Mena ha pedido a sus hermanos y devotos que mantengan el espíritu de unión con las Hermanas de la Cruz y que eleven una oración por los frutos espirituales de este aniversario.
Con este mensaje, la corporación busca preservar el sentido de comunión que rodea a la celebración, pese a la cancelación de una de las iniciativas que mayor expectación había generado dentro del programa conmemorativo.
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