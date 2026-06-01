El documental de la Gran Procesión de Roma se estrenará el 6 de junio en las televisiones andaluzas

El documental ‘La Gran Procesión: el camino del Jubileo de las Cofradías’ ya tiene fecha de estreno. La producción audiovisual, que recoge el histórico traslado y la participación de la Archicofradía de la Esperanza de Málaga y la Hermandad del Cachorro de Sevilla en Roma, comenzará a emitirse desde el sábado 6 de junio en distintos canales de televisión andaluces.

La cinta, con una duración de 1 hora y 39 minutos, fue presentada el pasado fin de semana en dos pases celebrados en el Cine Albéniz de Málaga, el sábado 30 de mayo, y en el Teatro Cajasol de Sevilla, el domingo 31. A ambas proyecciones asistieron representantes institucionales, patrocinadores, medios de comunicación y hermanos de las dos corporaciones protagonistas.

El camino hasta Roma de la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla

El documental reconstruye el proceso que hizo posible la participación de ambas hermandades en la Gran Procesión celebrada en Roma con motivo del Jubileo de las Cofradías. La obra combina imágenes del acto central en la capital italiana con escenas inéditas de los preparativos y testimonios de personas implicadas en la organización.

La producción corre a cargo de La Libélula Films, a partir de imágenes grabadas por 16 Escalones Producciones. El resultado es un relato audiovisual que busca mostrar no solo el momento histórico vivido en Roma, sino también el trabajo previo que permitió el traslado y la presencia de las imágenes en el Vaticano.

Testimonios del Vaticano, las hermandades y la organización

Entre las voces que aparecen en el documental figuran el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, monseñor Rino Fisichella; la coordinadora general de la Gran Procesión, Paloma Saborido; la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá; y el sacerdote andaluz y oficial de la Santa Sede monseñor Salvador Aguilera.

También intervienen representantes de las dos corporaciones protagonistas, como el hermano mayor de la Esperanza de Málaga, Sergio Morales, y el hermano mayor del Cachorro de Sevilla, José Luis Aldea, junto a responsables de los trabajos de montaje y logística.

La música, uno de los elementos clave del documental

La música tiene un papel destacado en ‘La Gran Procesión: el camino del Jubileo de las Cofradías’. La producción incluye más de 30 temas diferentes, algunos compuestos expresamente para el documental, como ‘La Partida’, ‘Esperanza de Roma’ o ‘Expiración de Roma’.

Según el productor y editor Germán Fernández, estas piezas contribuyen al ritmo narrativo de la obra y acompañan el relato de una cita considerada histórica para las cofradías participantes.

Estreno del documental en el cine Albéniz, en Málaga. / L. O.

Horarios de emisión en televisión

En Málaga, Canal Málaga Televisión emitirá el documental el sábado 6 de junio a las 20.00 horas.

También podrá verse en PTV Telecom, a través de sus televisiones de Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Linares, así como en la plataforma Zapi TV. En este caso, las emisiones serán el sábado 6 y el domingo 7 de junio a las 22.30 horas, y el martes 9 de junio a las 23.00 horas, tras la emisión de Sentir Cofrade. En Granada, por la programación especial de la Feria del Corpus, solo se emitirá en esta última fecha.

Por su parte, 101 Televisión ofrecerá el documental para toda Andalucía el sábado 6 de junio a las 15.30 horas, con redifusión posterior en horario nocturno.

Cuándo estará disponible en YouTube

Tras su emisión en televisión, ‘La Gran Procesión: el camino del Jubileo de las Cofradías’ estará disponible desde el 27 de junio en el canal oficial de YouTube de la organización de la Gran Procesión y del Congreso Internacional celebrado el pasado mes de marzo en Málaga.

El documental ha contado con el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, la Fundación Unicaja y la Fundación Cajasol.