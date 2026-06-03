El Huerto aprueba proponer el adelanto de su salida el Domingo de Ramos en Málaga

La Archicofradía del Huerto ha respaldado en cabildo extraordinario el cambio de horario de su salida procesional del Domingo de Ramos en Málaga. La propuesta recibió el apoyo mayoritario de los hermanos, con 139 votos a favor, 16 en contra y una abstención, y abre ahora un nuevo escenario para el encaje de la cofradía dentro del horario de una de las jornadas más concurridas de la Semana Santa malagueña.

El acuerdo permite a la corporación avanzar en la reordenación de su presencia en las calles, aunque el horario y el itinerario definitivo todavía deberán concretarse con el resto de hermandades del Domingo de Ramos. Sobre la mesa figuran dos posibles alternativas para adelantar la salida procesional del Huerto, una de ellas en horario matinal y otra como apertura de la tarde de la jornada.

El Huerto adelanta su salida del Domingo de Ramos

La Archicofradía del Huerto sometió a votación la propuesta en un cabildo general extraordinario, convocado para abordar la “posible alternativa de horario e itinerario” del desfile procesional del próximo Domingo de Ramos.

El resultado fue claramente favorable al cambio. Con 139 votos a favor, frente a 16 en contra y una abstención, los hermanos dieron luz verde a que la cofradía avance en una modificación relevante dentro de su organización procesional.

La decisión no implica todavía un horario cerrado, pero sí supone el respaldo interno necesario para seguir trabajando en el nuevo encaje de la hermandad en la jornada.

Dos horarios posibles para la salida del Huerto

La corporación maneja actualmente dos opciones principales para adelantar su salida procesional en Málaga.

La primera alternativa pasaría por incorporarse a la jornada tras la Pollinica. En ese caso, el Huerto podría salir en torno a las 11.00 horas y regresar a su casa hermandad alrededor de las 20.00 horas.

La segunda posibilidad consistiría en abrir la jornada de tarde. Bajo ese planteamiento, la cofradía iniciaría su recorrido sobre las 13.00 horas y se encerraría aproximadamente a las 23.00 horas.

Ambas opciones deberán terminar de ajustarse antes de que quede definido el horario final y el itinerario que asumirá la hermandad.

Una decisión clave para la Semana Santa de Málaga

Actualmente el cortejo de la Archicofradía del Huerto pasa la penúltima del Domingo de Ramos por el recorrido procesional. Su salida es a las 17.45 horas y su encierro, a la 1.30 horas de la madrugada, ya del Lunes Santo. Con este cambio, adelantaría de forma significativamente el encierro, ya que las dos propuestas que hay sobre la mesa no se alargan más allá de las 23.00 horas.

El cambio introduciría un elemento de coherencia cronológica, que no es fundamental, pero ayudaría a entender la jornada. Además, sigue en la tendencia de muchas hermandades de adelantar las salidas para no terminar muy tarde.

El adelanto de la salida del Huerto supone un movimiento significativo dentro del Domingo de Ramos de Málaga, una jornada marcada por continuos cambios para encajar la alta concentración de cofradías y con necesidad de ordenar tiempos, recorridos y encajes horarios.

La aprobación en cabildo refuerza la posición de la corporación para continuar con la tramitación del cambio. A partir de ahora, el foco estará en la concreción definitiva del horario y del recorrido que permitirá a la Archicofradía del Huerto adelantar su presencia en las calles de la ciudad.