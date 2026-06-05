Horario, recorrido y novedades del Corpus Christi de Málaga 2026

El Corpus Christi de Málaga 2026 volverá a tomar el centro histórico este domingo 7 de junio con una procesión que llega marcada por varias novedades organizativas y musicales. La celebración, que tendrá su eje en la Catedral de Málaga, mantiene su carácter de gran procesión eucarística, pero incorpora cambios para reforzar la solemnidad del cortejo, mejorar su ritmo y evitar parones durante el recorrido.

La procesión del Santísimo Sacramento comenzará a las 19.30 horas y recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del casco antiguo. Santa María, Sánchez Pastor, Granada, plaza de la Constitución, Larios, Strachan y Molina Lario formarán parte de un itinerario en el que se instalarán hasta 13 altares preparados por hermandades, asociaciones religiosas y grupos parroquiales.

El Cabildo de la Catedral de Málaga mantiene así la línea de recuperación de esta festividad, ya apuntada en 2025, con el objetivo de devolver protagonismo al Corpus dentro del calendario litúrgico y social de la ciudad. En palabras del propio Cabildo: “la fiesta del Corpus sigue siendo el punto de encuentro para todas las realidades que conforman la Iglesia”.

Una nueva marcha para el Corpus de Málaga

Una de las principales novedades de esta edición será el estreno de la marcha ‘Malagueña Virgen de los Reyes’, obra del compositor Antonio Jesús Gutiérrez Martínez. La pieza se incorporará al archivo musical del Cabildo y será estrenada el sábado 6 de junio, un día antes de la procesión, en un concierto en el Patio de Cadenas de la Catedral. La interpretación correrá a cargo de la Banda Municipal de Málaga.

El compositor ha explicado el sentido de esta nueva obra: “Es una marcha que encaja perfectamente con la imagen”. La composición se suma a otra pieza del mismo autor, ‘Estación de Penitencia’, escrita en 2025 como homenaje a las cofradías que realizan su estación de penitencia en la Catedral.

‘Malagueña Virgen de los Reyes’ está concebida como una marcha de Gloria con referencias simbólicas a la Catedral de Málaga. La obra arranca con una introducción en forma de contrapunto como homenaje al Himno Nacional, continúa con un desarrollo principal y una fanfarria de metales, y culmina con un trío final que incorpora una variación del ‘Gloria in excelsis Deo’ del maestro de capilla Manuel Ruiz Castro. Con ello, la nueva composición busca conectar con la tradición musical catedralicia y con la historia sonora del primer templo malagueño.

La Virgen de los Reyes volverá a formar parte del cortejo del Corpus. / GREGORIO MARRERO / LMA

Cambios en el cortejo para evitar parones

La organización del Corpus Christi de Málaga también introduce medidas para conseguir una procesión más ordenada, compacta y fluida. Entre los cambios previstos destaca la simplificación de los elementos del cortejo: todos los participantes portarán únicamente un cirio blanco encendido, mientras que las representaciones corporativas se limitarán a cuatro miembros, que deberán acudir con medalla y escudo.

La parte musical se reorganiza igualmente para dar más coherencia al desfile. La Banda de Cornetas y Tambores de Bomberos abrirá la procesión; la Banda Municipal de Málaga acompañará el paso de Nuestra Señora de los Reyes; y la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir cerrará el tramo posterior al Santísimo. Con esta distribución se pretende reforzar el acompañamiento musical y reducir interrupciones durante el recorrido.

El centro de la procesión será, como cada año, el Santísimo Sacramento, custodiado con hachetas y acompañado por el clero, canónigos, seminaristas y autoridades eclesiásticas. En torno a él se articulará un cortejo en el que participarán niños que hayan hecho la Primera Comunión, hermandades de Gloria y de Pasión, asociaciones religiosas y representantes de distintas instituciones diocesanas.

Horario y recorrido del Corpus de Málaga 2026

La procesión comenzará la tarde del domingo 7 de junio a las 19.30 horas desde el entorno de la Catedral. El recorrido avanzará por el centro histórico y contará con altares en varios puntos destacados.

La primera parada estará en calle Santa María, en el interior del Obispado, donde se instalará el altar de la Asociación de Hermandades y Cofradías de Gloria. Desde allí, el cortejo continuará hacia calle Sánchez Pastor, junto al escaparate de Mayoral, con el altar de Reina Todos los Santos.

El itinerario seguirá hasta la plaza de Spínola, en la esquina con calle Granada, donde la Hermandad del Rosario levantará su altar frente a la joyería Adelaida. A continuación, la procesión pasará por el Pasaje Heredia, donde las Reales Cofradías Fusionadas dispondrán su montaje junto a la puerta de acceso, habitualmente cerrada en domingo.

La plaza de la Constitución será otro de los puntos destacados, con el altar de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Penitencia. Desde allí, el cortejo tomará calle Larios, donde se concentrarán varios altares consecutivos. En esta vía se instalarán los altares de la Cofradía del Descendimiento, en la esquina con Nicasio Calle; del Grupo Parroquial de Verdad y Sagrario, junto a la esquina con Álvarez Net Fonseca, frente a Adolfo Domínguez; y de la Hermandad de la Cena, en la confluencia con Pérez Bryan.

Altares en Strachan y Molina Lario

El tramo final discurrirá por calle Strachan, donde estarán presentes la Hermandad de Dolores del Puerto de la Torre, en la esquina junto a Oysho; la confraternidad de Llaga y Buena Fe, a la altura de Volapié; y la Hermandad del Carmen de Pedregalejo, situada en el número 10 de la vía.

El cierre del itinerario llegará en calle Molina Lario, donde el Grupo Jóvenes Cofrades instalará su altar frente a un escaparate inmobiliario en la esquina con Strachan. Finalmente, el Grupo Parroquial El Sol pondrá el broche al recorrido junto a la Torre Sur de la Catedral.

Con este itinerario, la procesión del Corpus Christi volverá a convertir el centro de Málaga en un recorrido de altares, música y participación religiosa, en una jornada llamada a reforzar el peso de esta celebración dentro de la vida litúrgica y patrimonial de la ciudad.

Presentación del cartel y de la nueva marcha como novedades de este Corpus Christi 2026 / Esperanza Mendoza

El cartel de Daniel Astorga para el Corpus Christi 2026

La imagen anunciadora del Corpus Christi 2026 en Málaga lleva la firma de Daniel Astorga, joven cofrade y fotógrafo muy vinculado a la Semana Santa malagueña. Durante la presentación del cartel, Astorga subrayó su relación personal con el mundo cofrade: “La Semana Santa es mi vida y doy gracias a Dios de poder compartirla con mi círculo”.

El autor también expresó su deseo de que la imagen contribuya a acercar esta celebración a más personas: “Ojalá esta imagen sirva para acercar más a los malagueños al Corpus”. Con ello, quiso poner en valor que la procesión del domingo no debe entenderse como una salida extraordinaria más, sino como una de las celebraciones centrales del calendario religioso de Málaga.