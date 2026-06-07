La procesión del Corpus Christi de Málaga gana presencia y convierte el Centro en una oración pública

La procesión del Corpus Christi en Málaga ha vuelto para quedarse. Y quedarse bien. Con un cortejo ordenado, con más sentido de procesión y donde destacaba el Santísimo en su carroza. Mucha gente en la calle, malagueños de distintas edades y condición que se acercaron a ver la procesión, pese al miedo a la posible competencia del play off del Málaga CF o de encontrarse un Centro poco propicio. No hubo nada que temer. La buena organización, el recorrido elegido y la disposición del cortejo encajaron a la perfección. El camino ya está abierto.

Caballos, cirios y niños de Primera Comunión

Escuadra a caballo de la Policía Local abre el cortejo con la Banda de Bomberos detrás de la Cruz parroquial. Un recorrido que evita la zona de restaurantes de la calle Granada, plaza del Siglo y Plaza del Carbón. Decisión más que acertada. Primero por buscar calles más ciudadanas y menos turísticas, donde el malagueño pueda ver la procesión sin encontrarse con un enjambre de sillas y mesas. El ambiente es más propicio para lo que significa la procesión del Corpus. Se incluye además la calle Santa María, donde la visión de la procesión es limitada a sólo aquellos que cogieron sitios, ¡pero qué sitio! Incluso, muchos hosteleros habrán visto con alivio que no hay problemas para trabajar con normalidad.

Casi un centenar de niños de Primera Comunión y unos doscientos padres a su alrededor iban detrás de la banda. Tras ellos comenzaba una parte más seria del cortejo, con representantes de las distintas hermandad de Gloria con cirios y la bandera corporativa de la Agrupación de Hermandades de Glorias. De esta formas se sustituye el anterior cortejo en que se sucedían guiones de las distintas hermandades.

Tras ellos llegaba la representación de las hermandad de Pasión, también organizadas siguiendo la bandera corporativa y los hermanos mayores y representada de las hermandades (no más de cuatro), con cirios.

Altar del Corpus Christi de la Agrupación de Cofradías en la plaza de la Constitución. / L.O.

Mención especial tiene el equipo de la cofradía del Rocío, con Rafi al frente, que ha colaborado con el Cabildo de la Catedral en la organización de la procesión. Disponer de gente con experiencia en organizar procesiones se notó y es un acierto. La coherencia del cortejo y la buena disposición de los elementos es algo que se agradece.

La Virgen de los Reyes, un acierto que se afianza

La Virgen de los Reyes, feliz incorporación del año pasado, sirvió para dividir la procesión y hacerla más atractiva. Ya no es solo un pasar de guiones, es una procesión. La presencia de la Virgen de los Reyes no queda impostada, ya que al ser la titular de la Catedral de Málaga, además de una de las imágenes más valiosas del patrimonio religioso de Málaga, adquiere todo el sentido en su presencia en la calle. Siendo una imagen de talla completa, la forma en que se presentó vestida, con un pequeño manto verde bordado, sobre la peana, con un exorno de claveles y rosas blancas, con liliums amarillos estratégicamente dispuestos, elevaba la sencillez y la elegancia a un nuevo nivel. Llevaba lo justo para realzar la imagen.

La Banda Municipal de Málaga tocaba tras el trono de la Virgen de los Reyes con generosidad y buen hacer. Con ‘Virgen de la Victoria’ pasó por el altar de Fusionadas.

Le siguió el grupo de Adoración Nocturna, que pese a estar activo desde 1883, vive una segunda juventud. Le acompañaba una representación de las hermandad sacramentales, que por ese título tienen el privilegio de estar más cerca de la carroza del Santo Sacramento. Tras ellos, la representación de los Santos Patronos y la Hermandad de la Victoria.

El pabellón basilical precedía a los sacerdotes de la diócesis, que iban con alba blanca acompañando al Santísimo, el Cabildo de la Catedral y el vicario de la diócesis, Antonio Coronado, justo delante de la carroza.

Llega la carroza con el Santísimo: oración y respeto

La carroza iba adornada con flores blancas y motivos eucarísticos, como espigas y racimos de uvas. Sobre ella volaban los pétalos que le habían caído en la petalada de la salida.

Cada altar era una estación en esta procesión, donde la carroza con el Santísimo se paraba para rezar, participando el público en cada uno de esos momentos, convirtiendo la procesión en una oración pública por el Centro de Málaga. Cuantas peticiones, agradecimientos, miedos, dudas y esperanzas se habrán puesto en esas oraciones.

El montaje del a altar del Corpus Christi de la Agrupación de Cofradías ha sido realizado por la Hermandad Sacramental del Rocío / L.O.

La Agrupación Musical de San Lorenzo Mártir interpretaba las marchas con brío y alegría, la necesaria para una procesión que debe ser motivo de unión festiva.

Trece altares en el recorrido: anuncio y reclamo

La procesión del Corpus puede congratularse de la recuperación de los altares en su recorrido. Hasta 13 se han montado este año. Su valor no es solo estético, han dado ambiente desde primera hora, siendo el mejor anuncio de la procesión. Un lugar de encuentro y de llamada a la participación. Ya desde la concepción y el montaje, estos altares se convierten en elemento clave de la recuperación y afianzamiento de la procesión del Corpus.

Se notó además un profundo compromiso de las hermandades y asociaciones que han colaborado en el montaje de los altares. No se quiso dejar fuera ningún elemento que se pudiera utilizar, algo que es de agradecer y que invita a esa peregrinación de altar en altar que alimenta el efecto llamada y el entusiasmo entre los malagueños por una festividad demasiado maltratada.