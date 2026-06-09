Cabildo de elecciones
Gonzalo Otalecu, nuevo hermano mayor del Monte Calvario tras ganar las elecciones
La candidatura única obtiene 149 votos a favor y dos en blanco en el Cabildo General de Elecciones de la hermandad malagueña
Gonzalo Otalecu Guerrero será el nuevo hermano mayor de la Hermandad del Monte Calvario tras imponerse en el Cabildo General de Elecciones celebrado este lunes 8 de junio. La candidatura encabezada por Otalecu, la única presentada al proceso, ha sido proclamada con 149 votos a favor y dos en blanco.
La elección queda ahora pendiente de la confirmación de la Autoridad Eclesiástica, trámite necesario para que la nueva junta de gobierno tome posesión oficialmente. Una vez ratificada, regirá la corporación hasta el año 2030.
Junta de gobierno para el periodo 2026-2030
La lista que acompañará a Gonzalo Otalecu Guerrero al frente del Monte Calvario durante el próximo mandato está formada por José Luis Quesada Mejías, como primer teniente de hermano mayor; Antonio José Santos Gil, como segundo teniente de hermano mayor; Marta González Somavilla, como secretaria; Antonio Muñoz González, como tesorero; Rafael José Pareja Sedeño, como fiscal; y Carmelo Jaime Ruiz, como albacea general.
Con este resultado, la hermandad malagueña abre una nueva etapa de gobierno para el periodo 2026-2030, a la espera de la ratificación eclesiástica definitiva.
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