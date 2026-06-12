La procesión del Sagrado Corazón recorre este sábado Málaga con la imagen del Padre Arnaiz: horario e itinerario

La procesión con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que recorrerá este sábado 13 de junio las calles del Centro de Málaga, contará este año 2026 de forma extraordinaria con la imagen del beato Padre Arnaiz, con motivo del jubileo por el centenario de su muerte que se está celebrando en la diócesis malagueña.

Las Misioneras de las Doctrinas Rurales, herederas de la obra del Padre Arnaiz, afirman que la solemnidad volverá a ser este año un momento de "profunda devoción" y recuerdan que el Corazón de Jesús fue "el motor de la vida espiritual y apostólica" de ahora beato.

Antes de la Solemnidad del Sagrado del Corazón de Jesús, que este año se celebra el viernes 12 de junio, se ha venido celebrando un solemne quinario en la conocida iglesia del mismo nombre, situado en la calle Compañía, donde reposan los restos del beato jesuita Tiburcio Arnaiz. El quinario ha sido predicado por los padres jesuitas y está dando comienzo, cada tarde, a las 19.30 horas, según explica la Diócesis de Málaga.

Ese es el horario e itinerario de la proecsión del Sagrado Corazón en Málaga

La procesión saldrá este sábado del templo, con su Cruz de Guía, a las 19.30 horas, estando prevista la salida del trono del Sagrado Corazón a las 19.55 horas, según la información facilitada por los organizadores.

El cortejo tendrá el siguiente itinerario: Plaza de San Ignacio de Loyola, Compañía, Salvago, Especería, Nueva, Liborio García, Marqués de Larios, Strachan, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Salvago, Compañía, Plaza de San Ignacio de Loyola, Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

En cuanto a la hora de regreso, está previsto que la entrada de la Cruz de Guía en la iglesia se produzca a las 22.45 horas y la del trono del Sagrado Corazón a las 23.10 horas.

¿Cómo es la imagen del Padre Arnáiz que saldra con la procesión del Sagrado Corazón?

La imagen del beato Tiburcio Arnaiz SJ que saldrá en procesión este sábado fue bendecida el 18 de julio de 2021. "Es una imagen de cuerpo entero y se yergue sobre una sobria peana. La escultura, obra del imaginero malagueño Alejandro López (nacido en Vélez-Málaga en 1987), destaca por su porte sereno y recogido", señalan en la información relativa al cortejo.

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la del beato Padre Arnaiz. / L. O.

"El jesuita se muestra en actitud de oración, con la mirada fija en el horizonte, transmitiendo una profunda paz interior. Viste el clásico hábito talar jesuita de color negro y, sobre la cabeza, porta el tradicional bonete de la Compañía", añaden.

¿Quién fue el padre Tiburcio Arnaiz? Biografía y obra del beato

Tiburcio Arnaiz Muñoz nació el 11 de agosto de 1865 en Valladolid, en el seno de una familia humilde. Huérfano de padre a los cinco años, ingresó en el seminario con trece y fue elevado al sacerdocio el 20 de abril de 1890. Ejerció el ministerio parroquial durante 12 en las diócesis de Valladolid y Ávila. En 1902 ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en Granada, profesó sus primeros votos el 3 de abril de 1904 y pronunció sus votos solemnes el 15 de agosto de 1912 en la capilla del Colegio de San Estanislao del Palo, en Málaga, ciudad que sería desde entonces el centro permanente de su apostolado.

Su labor misionera se extendió por toda Andalucía y buena parte de España. Visitó cárceles y hospitales, fundó escuelas en los barrios más pobres y dio origen a las Doctrinas Rurales, obra de evangelización itinerante en cortijadas y pueblos que continúa activa hasta nuestros días.

El Padre Arnaiz murió en Málaga el 18 de julio de 1926. El obispo de entonces, don Manuel González, lo definió en la oración fúnebre con tres palabras: «Un persuadido, un enamorado, un loco de Jesús».

El papa Francisco lo proclamó beato en 2018

Instruido el proceso canónico correspondiente, el papa Francisco lo proclamó beato en octubre de 2018. Hoy su sepultura, en la iglesia del Corazón de Jesús de Málaga, sigue siendo lugar de peregrinación.