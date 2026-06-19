La procesión de los Santos Patronos saldrá este sábado en Málaga con nuevo horario y estrenos en el trono

La procesión de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, Patronos de Málaga, saldrá este sábado 20 de junio a las 17.00 horas desde la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, en pleno centro histórico de la capital. La Real y Piadosa Congregación en honor de San Ciriaco y Santa Paula ha adelantado el horario inicialmente previsto por motivos de seguridad, debido a la coincidencia con un partido entre dos equipos andaluces.

Las personas que vayan a formar parte del cortejo deberán acudir a las 16.15 horas a la puerta lateral de la iglesia de los Mártires. La salida procesional forma parte de los actos organizados en torno a la festividad de los Patronos de Málaga, que se celebra cada 18 de junio y que este año incluyó una ofrenda floral a San Ciriaco y Santa Paula en la parroquia de los Santos Mártires.

Estrenos patrimoniales en el trono de Ciriaco y Paula

Una de las principales novedades de este año será el estreno de los dos arbotantes traseros del trono, una intervención realizada por el artista Alberto Berdugo Trujillo, autor también de anteriores trabajos de restauración en este conjunto procesional. Con esta incorporación, la congregación avanza en la recuperación y puesta en valor del patrimonio religioso vinculado a los Santos Patronos.

Los nuevos arbotantes del trono de los Santos Patronos, obra de Alberto Berdugo. / Eduardo Nieto

La hermandad ha agradecido públicamente el apoyo de la Fundación Unicaja a esta actuación patrimonial, que supone un nuevo impulso para una procesión histórica que en los últimos años busca ganar presencia dentro del calendario religioso y cultural de Málaga.

Itinerario de la procesión por el Centro histórico

El cortejo partirá desde la parroquia de los Santos Mártires y recorrerá el siguiente itinerario: Santa Lucía, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Molina Lario, Plaza del Obispo, Molina Lario, Sancha de Lara, Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Santa Lucía, Plaza de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y encierro en la parroquia.

El recorrido permitirá ver de nuevo a los Patronos por algunos de los enclaves más reconocibles del Centro de Málaga, con especial atención a la Plaza del Obispo, donde se vivirá uno de los momentos más destacados de la tarde.

El carillón de la Catedral y bailes por malagueñas

En la Plaza del Obispo, el carillón de la Catedral interpretará el Himno a los Santos Patronos, mientras que la Escuela de Danza Antonio López ofrecerá bailes por malagueñas. Ya en el encierro, actuarán los coros Son de Málaga y Almendrales, que pondrán el cierre musical a la jornada.

La procesión de San Ciriaco y Santa Paula mantiene así su papel como una de las citas tradicionales del mes de junio en Málaga, vinculada tanto a la devoción religiosa como a la memoria histórica de la ciudad hacia sus Patronos.