Jesús Medina Cozar pintará el cartel oficial del Rosario de las Glorias 2026 de Málaga

La Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria de Málaga ha designado al artista Jesús Medina Cozar como autor del cartel oficial del Rosario de las Glorias 2026, una de las piezas más representativas de esta cita del calendario cofrade malagueño.

Con este nombramiento, la Agrupación de Glorias avanza en los preparativos de una celebración que volverá a reunir el próximo mes de octubre a hermandades, fieles y devotos en torno a la Santísima Virgen. El cartel será la imagen encargada de anunciar públicamente el Rosario de las Glorias y pasará a formar parte del patrimonio gráfico de la institución.

La entidad ha destacado la trayectoria artística de Jesús Medina Cozar, cuya obra se caracteriza por la sensibilidad, el dominio técnico y la capacidad para transmitir emoción a través de la pintura. Su trabajo ha estado presente en distintas exposiciones y proyectos vinculados al ámbito artístico y cultural.

La elección del pintor responde, según la Agrupación, a la voluntad de contar con un creador capaz de interpretar desde una mirada personal la esencia del Rosario de las Glorias, una manifestación que une tradición, patrimonio, arte y devoción en las calles de Málaga.

El presidente de la Agrupación ha subrayado la ilusión con la que se afronta este encargo, convencido de que el talento del artista dará como resultado una obra a la altura de la importancia de esta celebración.

Por su parte, Jesús Medina Cozar ha agradecido la confianza depositada en su trabajo y ha asumido el proyecto como un reto artístico y personal, consciente de la responsabilidad que supone realizar la imagen anunciadora de una cita tan significativa para las hermandades de gloria malagueñas.

La presentación oficial del cartel tendrá lugar en los próximos meses. Será entonces cuando se descubra una obra llamada a convertirse en el primer gran anuncio del Rosario de las Glorias 2026, que volverá a llenar de fe, belleza y tradición las calles de Málaga.