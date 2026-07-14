Málaga se prepara para la semana de la Virgen del Carmen 2026: procesiones, embarques y tradición marinera

La llegada del ecuador de julio vuelve a situar a la Virgen del Carmen en el centro de la vida de los barrios de Málaga. Durante los próximos días, la capital celebrará cultos, procesiones y embarques en honor a la patrona de los marineros, una de las advocaciones más queridas y con mayor arraigo en la ciudad. Del 16 al 20 de julio, las calles y las playas volverán a llenarse de fieles para mantener viva una tradición que forma parte imprescindible del patrimonio cofrade malagueño.

El barrio del Perchel: epicentro malagueño de la festividad

Nuestra Señora del Carmen Coronada del malagueño barrio del Perchel volverá a protagonizar una de las jornadas más esperadas del calendario devocional malagueño. Tras la celebración de sus cultos en la parroquia del Carmen, la imagen afrontará una jornada histórica el próximo sábado 18 de julio, apenas dos días después de su festividad litúrgica.

La jornada comenzará con el tradicional Rosario de la Aurora, en el que la Sagrada Imagen será trasladada en unas andas hasta el Puerto de Málaga. Allí tendrá lugar la procesión marítima por la bahía, uno de los momentos más emotivos de la celebración, con la bendición de las aguas y el tradicional homenaje a los fallecidos en el mar junto a la Asociación de Submarinistas de Nuestra Señora del Carmen de Málaga.

Posteriormente, la Virgen será trasladada hasta la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, donde se celebrará la Solemne Misa Estacional presidida por el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué Huerto. Tras quedar expuesta en devoto besaescapulario, la imagen protagonizará por la tarde su procesión triunfal de regreso al barrio del Perchel, recorriendo las calles de Málaga en una de las estampas más esperadas del verano.

Procesión Virgen del Carmen en el Perchel, en imágenes / Eduardo Nieto

El Palo y Pedregalejo miran al Mar de Alborán

Las Fiestas Marineras de El Palo volverán a convertir al barrio en uno de los grandes focos de la celebración carmelita. La Virgen del Carmen volverá a recorrer sus calles en una jornada marcada por la estrecha relación de esta zona de Málaga con la tradición marinera.

Los actos comenzarán durante la mañana con el rezo del Rosario de la Aurora y la posterior Misa de Alba. Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la salida procesional por el camino junto a la playa, antes de uno de los momentos más esperados: el embarque de la imagen frente al entorno del colegio SAFA-ICET.

Una imagen de la procesión marítima de la Virgen del Carmen de El Palo en 2025. / Gregorio Marrero

Ese mismo día y muy cerca, Pedregalejo renovará también su cita con la Virgen del Carmen. La jornada camelita iniciará con el rezo del Santo Rosario desde la Capilla del Callejón de la Virgen a las 06:00 horas, seguirá con la Santa Misa ante la Jábega a las 07:00 horas y terminará con la procesión maritima-terrestre, que volverá a tener como escenario principal el entorno de los Baños del Carmen y la playa de Pedregalejo.

Procesión Virgen del Carmen de Pedregalejo / Daniel Gálvez Fotografía

Huelin mantiene viva su tradición

La devoción carmelita también volverá a sentirse con fuerza en Huelin, donde la comunidad parroquial de San Patricio celebrará durante estos días los cultos en honor a la Virgen del Carmen.

Después del besaescapulario el jueves 16 y la celebración de la Función principal el sábado 18, la festividad carmelita culminará con la salida procesional el domingo 19.

La imagen saldrá a las 18.00 horas desde la calle Princesa y recorrerá las calles del barrio hasta alcanzar la zona marítima. El embarque está previsto entre las 19.30 horas y las 20.00 horas, a la altura del chiringuito Rocamar, antes del regreso por las calles de Huelin y la llegada a la capilla del Carmen.

Procesión de la Virgen del Carmen en Huelin. / L. O.

La Colonia Santa Inés mantiene viva la devoción carmelita

La devoción a la Virgen del Carmen se extiende un año más hasta la Colonia Santa Inés, donde los vecinos volverán a reunirse para acompañar a su patrona en unos días marcados por la convivencia y el sentimiento de barrio.

Las celebraciones tendrán lugar a partir del día 15, con la celebración del triduo durante los tres días siguientes, seguido por la ofrenda floral el 17 a las 20:30 horas, y terminando con la salida procesional por las calles del barrio a partir de las 19:45 horas.

Procesión de la Virgen del Carmen de la Colonia Santa Inés / Daniel Gálvez Fotografía

Olías guarda la esencia marinera en los Montes de Málaga

Aunque alejada de la costa, la localidad de Olías conserva una profunda vinculación con la Virgen del Carmen, cuya festividad se vive cada verano como una de las grandes celebraciones del pueblo.

Sus calles volverán a llenarse de vecinos y visitantes para acompañar a la imagen en la celebración del triduo los días 14, 15 y 16, esperando la salida procesional el sábado 18 junto a la Banda de Música de la Virgen de la Esperanza.

Traslado de la Virgen del Carmen de Olías a la Iglesia de San Vicente Ferrer / Eduardo Nieto

Campanillas también se suma a la celebración de la patrona de los marineros

La devoción a la Virgen del Carmen alcanzará igualmente el distrito de Campanillas, donde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen volverá a celebrar durante estos días los cultos en honor a su titular. La salida procesional posterior a los cultos organizado en honor a la sagrada imagen a partir de las 20.00 horas el jueves 16.

La procesión recorrerá el entorno de la parroquia y las calles más representativas de Campanillas. La imagen de la Virgen del Carmen regresará al templo ya entrada la noche, poniendo el broche a unas jornadas de convivencia y fervor popular que cada año ganan mayor participación.

La Virgen del Carmen, de Campanillas. / Asociación Cultural Virgen del Carmen, de Campanillas.

Málaga la ciudad marinera

Con el sonido de las salves marineras y el olor a mar como protagonistas, Málaga volverá a demostrar que julio pertenece a la devoción por la Virgen del Carmen. Una semana en la que barrios costeros y zonas del interior renovarán una tradición centenaria que continúa uniendo fe, cultura y sentimiento popular alrededor de una de las devociones más queridas de la ciudad.