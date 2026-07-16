El Carmen Doloroso estrenará nuevas túnicas de nazareno en la Semana Santa de Málaga 2027

La Hermandad Sacramental del Carmen Doloroso renovará las túnicas de su cortejo nazareno de cara a la Semana Santa de Málaga 2027. La corporación estrenará un nuevo hábito diseñado expresamente para reforzar su identidad y mejorar la imagen de su salida procesional.

El diseño conservará las formas características del nazareno malagueño, con un capirote terminado en pico y una túnica con cola recogida a la cintura. El conjunto estará confeccionado en sarga negra y se completará con un cíngulo de color burdeos.

Así serán las nuevas túnicas del Carmen Doloroso

El nuevo hábito estará compuesto por un capirote negro de sarga de 100 centímetros y una túnica elaborada con el mismo tejido y color. La cola se llevará recogida a la cintura y quedará sujeta mediante un cíngulo burdeos.

Uno de los detalles más reconocibles será la custodia serigrafiada en color burdeos que aparecerá en la parte inferior del capirote. Este elemento servirá como referencia directa al carácter sacramental de la hermandad.

La renovación pretende dotar al cortejo de una estética más uniforme, manteniendo al mismo tiempo la tradición propia de las procesiones de la Semana Santa malagueña.

Precio de las túnicas y plazos de pago

El Carmen Doloroso ha puesto en marcha una campaña para que los hermanos que lo deseen puedan adquirir el nuevo hábito en propiedad.

El precio será de 108 euros para los adultos y de 90 euros para los niños de hasta 12 años. La hermandad permitirá realizar el pago de manera fraccionada para facilitar su adquisición.

Los interesados deberán abonar una primera cantidad de 60 euros en septiembre de 2026. El importe restante se pagará durante el reparto de equipos previsto para la Cuaresma de 2027.

Exención de la luminaria durante el próximo año

Los hermanos que compren el nuevo hábito quedarán exentos del pago de la luminaria de salida durante el próximo año, de acuerdo con las condiciones anunciadas por la corporación.

Esta medida se incluye dentro de la campaña impulsada por la hermandad para favorecer la progresiva implantación de las nuevas túnicas entre los integrantes del cortejo nazareno.

La hermandad recomprará las túnicas que dejen de utilizarse

El Carmen Doloroso también ofrecerá una opción de recompra para aquellos hermanos que, después de adquirir el hábito, dejen de participar en la procesión.

En estos casos, la cofradía se compromete a recomprar la túnica por el 50% de su precio original, siempre que se encuentre en perfecto estado.

Cuando el hábito presente señales de uso o algún deterioro, el importe de la recompra se acordará entre el hermano y la corporación en función de su estado de conservación.