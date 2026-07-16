Procesión
La Hermandad de la Virgen del Carmen de Huelin adelanta su procesión a las 9.00 horas del domingo por la final del Mundial
La hermandad malagueña cambia la salida prevista para la tarde del domingo 19 de julio por motivos de seguridad, aunque mantiene íntegramente el itinerario aprobado
La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Huelin ha adelantado la salida de su procesión marítimo-terrestre del próximo domingo 19 de julio ante su coincidencia con la final que disputará la Selección Española.
La procesión del Carmen de Huelin comenzará finalmente a las 9.00 horas, en lugar de las 18.30 horas previstas inicialmente. La modificación responde a razones de seguridad, responsabilidad y organización, según ha comunicado la propia corporación malagueña.
Nuevo horario de la procesión del Carmen de Huelin
La hermandad ha explicado que las circunstancias excepcionales previstas durante la jornada, especialmente por la celebración de la final de España, han aconsejado trasladar la procesión a horario de mañana.
El cambio afecta únicamente a la hora de salida. El itinerario de la procesión marítimo-terrestre del Carmen de Huelin se mantendrá íntegramente, tal y como fue aprobado por el Cabildo General de Hermanos.
De esta forma, la Virgen del Carmen recorrerá las calles de Huelin y protagonizará su tradicional encuentro con el mar, aunque varias horas antes de lo anunciado inicialmente.
Horarios para hermanos y portadores
Los integrantes del cortejo deberán acudir con antelación a la parroquia de San Patricio, punto desde el que partirá la procesión.
Los hermanos que participen en el cortejo están citados a las 8.15 horas, mientras que los portadores deberán presentarse a las 8.30 horas. El acceso al templo se efectuará a través de la puerta lateral.
La corporación ha pedido a todos los participantes que respeten estos horarios para facilitar la organización de la salida y garantizar el correcto desarrollo de la procesión.
La hermandad prioriza la seguridad en Huelin
La Junta Permanente del Carmen de Huelin ha pedido disculpas por las molestias que pueda provocar el cambio de horario a hermanos, portadores, acólitos, acompañamientos musicales, colaboradores, vecinos y devotos.
La decisión, según ha señalado la hermandad, pretende garantizar la seguridad de los participantes y del público, proteger el patrimonio de la corporación y evitar posibles incidencias derivadas de la coincidencia con la final de la Selección Española.
La procesión marítimo-terrestre constituye uno de los momentos centrales de las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen de Huelin, una cita que cada año congrega a numerosos vecinos y devotos en este barrio de Málaga.
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