Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabren las playas de Pedregalejo y El PaloQuejas por el soterramiento de Valle-InclánDetenido por pintar la estatua del Marqués de LariosAndalucía decreta alerta alimentariaAbsuelto el tuitero que publicó chistes sobre JulenGo Fast, el método para mover coca en MijasGolpe histórico al tráfico de armasEl preamistoso del Málaga CF frente al Leicester City
instagramlinkedin

Obituario

Fallece Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón

El cofrade malagueño, reelegido en 2025 para continuar al frente de la hermandad de Capuchinos hasta 2029, será incinerado este domingo

Juan Manuel Gutiérrez durante la jura del cargo el pasado 2025.

Juan Manuel Gutiérrez durante la jura del cargo el pasado 2025. / Eduardo Nieto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

El actual hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón de Málaga, Juan Manuel Gutiérrez Cruz, ha fallecido este viernes a los 62 años.

El cofrade malagueño había sido reelegido en julio de 2025 para afrontar un segundo mandato al frente de la corporación del barrio de Capuchinos, después de completar sus primeros cuatro años en el cargo. Su nueva etapa debía prolongarse hasta el verano de 2029.

Gutiérrez mantuvo para este segundo mandato buena parte del equipo que lo había acompañado durante los años anteriores. Los exhermanos mayores Salvador Pozo y Jaime Gallego ocupaban los cargos de primer y segundo teniente de hermano mayor, respectivamente, mientras que Juan Manuel Jiménez ejercía como tercer teniente de hermano mayor.

Vinculación a la hermandad capuchinera desde pequeño

Nacido en Málaga en 1964, su vinculación con la Cofradía del Prendimiento tenía profundas raíces familiares. Su padre fue albacea de la hermandad, una relación que Gutiérrez mantuvo y reforzó hasta asumir la máxima responsabilidad de la corporación.

Durante su etapa como hermano mayor destacó su apuesta por la acción social, con el impulso de iniciativas destinadas a colectivos vulnerables y la colaboración con entidades como Cáritas Parroquial, la Fundación Corinto, las Hermanas Clarisas y la Asociación Española Contra el Cáncer.

También promovió el crecimiento del grupo joven de la cofradía, la realización de nuevos enseres procesionales y diferentes trabajos de mejora y restauración en los tronos de los sagrados titulares.

Noticias relacionadas y más

Los restos de Juan Manuel Gutiérrez se encuentran en la tanatosala 1 del Parque Cementerio de San Gabriel (Parcemasa). La cremación está prevista para este domingo 26 de julio, a las 8.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  2. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  3. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27
  4. Qué es E.coli: la bacteria que ha obligado a Málaga a cerrar las playas de El Palo y Pedregalejo
  5. Solución al caos en la avenida Valle-Inclán: Málaga soterrará el cruce por el que pasan 55.000 vehículos diarios
  6. Funes abre el período de pruebas ante la operación salida del Málaga CF
  7. Una profesora del Conservatorio Manuel Carra pide que el Palacio de la Ópera de Málaga reserve un espacio para un órgano de tubos
  8. Hasta 44,5 grados en Coín: el calor extremo y las altas temperaturas activan el aviso naranja en Málaga

Fallece Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón

Fallece Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón

Fundación Unicaja impulsa la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de El Langui

Fundación Unicaja impulsa la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de El Langui

El Málaga CF-Leicester City se jugará en el Marbella Football Center y no en Algeciras

El Málaga CF-Leicester City se jugará en el Marbella Football Center y no en Algeciras

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

El Bulto tiene ya urbanizador: Sierra Blanca se hace con el proyecto de la torre de 23 plantas de Zaha Hadid

El Bulto tiene ya urbanizador: Sierra Blanca se hace con el proyecto de la torre de 23 plantas de Zaha Hadid

Las Salas Mingorance de Málaga acogen una exposición gratuita de Juanjo Fuentes que une porcelana y collage digital

Las Salas Mingorance de Málaga acogen una exposición gratuita de Juanjo Fuentes que une porcelana y collage digital

BlueBay vuelve a reclamar el cese de la administración judicial del Málaga CF

BlueBay vuelve a reclamar el cese de la administración judicial del Málaga CF

La Guardia Civil rescata varios perros durante los incendios: “No dejamos a nadie atrás, sea de la especie que sea”

La Guardia Civil rescata varios perros durante los incendios: “No dejamos a nadie atrás, sea de la especie que sea”
Tracking Pixel Contents