Fallece Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón

El actual hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento y Gran Perdón de Málaga, Juan Manuel Gutiérrez Cruz, ha fallecido este viernes a los 62 años.

El cofrade malagueño había sido reelegido en julio de 2025 para afrontar un segundo mandato al frente de la corporación del barrio de Capuchinos, después de completar sus primeros cuatro años en el cargo. Su nueva etapa debía prolongarse hasta el verano de 2029.

Gutiérrez mantuvo para este segundo mandato buena parte del equipo que lo había acompañado durante los años anteriores. Los exhermanos mayores Salvador Pozo y Jaime Gallego ocupaban los cargos de primer y segundo teniente de hermano mayor, respectivamente, mientras que Juan Manuel Jiménez ejercía como tercer teniente de hermano mayor.

Vinculación a la hermandad capuchinera desde pequeño

Nacido en Málaga en 1964, su vinculación con la Cofradía del Prendimiento tenía profundas raíces familiares. Su padre fue albacea de la hermandad, una relación que Gutiérrez mantuvo y reforzó hasta asumir la máxima responsabilidad de la corporación.

Durante su etapa como hermano mayor destacó su apuesta por la acción social, con el impulso de iniciativas destinadas a colectivos vulnerables y la colaboración con entidades como Cáritas Parroquial, la Fundación Corinto, las Hermanas Clarisas y la Asociación Española Contra el Cáncer.

También promovió el crecimiento del grupo joven de la cofradía, la realización de nuevos enseres procesionales y diferentes trabajos de mejora y restauración en los tronos de los sagrados titulares.

Los restos de Juan Manuel Gutiérrez se encuentran en la tanatosala 1 del Parque Cementerio de San Gabriel (Parcemasa). La cremación está prevista para este domingo 26 de julio, a las 8.00 horas.