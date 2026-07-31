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El Grupo Parroquial de la Sed encarga una nueva talla del Cristo a José María Leal Bernáldez

La corporación aprobó por unanimidad el proyecto durante un cabildo extraordinario celebrado en Málaga

El imaginero sevillano José María Leal.

El imaginero sevillano José María Leal. / L. O

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La Opinión

Málaga

El Grupo Parroquial del Santísimo Cristo de la Sed tendrá una nueva imagen titular. La corporación, establecida en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Málaga, ha encargado su realización al escultor e imaginero José María Leal Bernáldez.

El acuerdo se adoptó por unanimidad durante un cabildo extraordinario, según ha comunicado la junta de gobierno del grupo parroquial. La futura talla representará al Santísimo Cristo de la Sed, advocación que da nombre a la corporación junto a María Santísima del Buen Fin, Reina de los Ángeles, y San Juan Evangelista.

Por ahora, el grupo no ha avanzado las características de la obra ni los plazos previstos para su ejecución. La corporación ha señalado que informará en los próximos meses sobre la evolución de un proyecto que supone un nuevo paso en la formación de su patrimonio devocional.

La trayectoria de José María Leal Bernáldez

Leal Bernáldez comenzó su formación a una edad temprana en el taller de Francisco Vergara de Ávila, discípulo directo del reconocido imaginero Francisco Buiza Fernández. Allí permaneció durante ocho años, una etapa que le permitió adquirir experiencia técnica y solidez en el oficio.

A esta preparación artesanal se suma su formación académica en la Facultad de Bellas Artes, donde recibió las enseñanzas de escultores y profesores como Juan Manuel Miñarro López y Sebastián Santos Calero.

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La combinación de ambas etapas ha marcado una producción de carácter amplio y versátil, especialmente vinculada a la tradición de la imaginería andaluza. Su paso por el taller de Vergara de Ávila lo sitúa, además, dentro de la línea artística heredera de la escuela de Francisco Buiza, una de las principales referencias de la escultura religiosa contemporánea.

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