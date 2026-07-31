Málaga culmina la rehabilitación de la capilla de la Virgen de la Piedad en el Molinillo

La capilla de Nuestra Señora de la Piedad, situada en la barriada malagueña del Molinillo, ha recuperado su imagen tras concluir su rehabilitación integral. El Ayuntamiento de Málaga ha finalizado los trabajos en el interior del oratorio, una intervención que ha contado con una inversión municipal de 30.867 euros.

Esta actuación completa las obras ejecutadas en 2024 en las fachadas y otros elementos exteriores de la capilla. En total, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha destinado 40.549 euros entre 2024 y 2026 a la recuperación de este inmueble de titularidad municipal ubicado en el distrito Centro.

Un nuevo camarín para la Virgen de la Piedad

Los últimos trabajos se han centrado en mejorar las condiciones de conservación, seguridad y exposición de la imagen de la Virgen de la Piedad, además de poner en valor el conjunto histórico y artístico del oratorio.

Una de las principales actuaciones ha sido la construcción de un nuevo camarín, realizado mediante una estructura de pladur y molduras de escayola. Su diseño se ha adaptado a la estética de la capilla para dignificar el espacio reservado al grupo escultórico.

También se ha instalado una puerta de hierro galvanizado y vidrio, que permitirá contemplar la imagen desde el exterior. Este cerramiento protegerá al mismo tiempo el conjunto frente a las condiciones ambientales y posibles actos vandálicos.

Nueva iluminación y una plataforma móvil

La rehabilitación ha incluido un nuevo sistema de iluminación dirigido al grupo escultórico. Además, se ha colocado una plataforma rodante con guías autoportantes para facilitar el desplazamiento y la correcta colocación de la imagen en el interior del camarín.

Los trabajos han sido realizados por la empresa especializada Chapitel Conservación y Restauración.

La capilla conserva distintos elementos de interés patrimonial, entre ellos sus fachadas decoradas con pinturas murales, el pórtico de acceso y la plataforma en la que se encuentra el conjunto escultórico.

Inauguración de la restaurada capilla de la Piedad, en fotos / Eduardo Nieto

Más de 40.500 euros para rehabilitar la capilla

Con la finalización de esta fase, el Ayuntamiento da por concluida la rehabilitación integral de la capilla de Nuestra Señora de la Piedad. La actuación interior, presupuestada en 30.867 euros, se suma a los 9.682 euros invertidos en la restauración exterior terminada en abril de 2024.

Aquellos trabajos estuvieron dirigidos principalmente a frenar el deterioro de las pinturas murales y recuperar la apariencia original del inmueble.

Los especialistas realizaron una limpieza integral de las superficies, eliminaron depósitos de suciedad y retiraron agentes biológicos como líquenes y musgos. También restituyeron los revestimientos dañados y efectuaron una reintegración cromática puntual de los motivos geométricos y arquitectónicos de las fachadas.

Recuperada la campana de la espadaña

La restauración exterior siguió criterios de mínima intervención y reversibilidad, con el objetivo de conservar la estética característica de los oratorios callejeros del siglo XVIII.

Otro de los elementos recuperados fue la campana de la espadaña. En su lugar se instaló una nueva pieza de bronce de 33 centímetros de diámetro, elaborada artesanalmente mediante la técnica de cera perdida y equipada con un sistema de martillo eléctrico.

La intervención ha permitido recuperar y proteger uno de los oratorios históricos más singulares de Málaga, vinculado a la tradición de las capillas callejeras y al patrimonio religioso del barrio del Molinillo.