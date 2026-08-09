La III Feria de la Juventud Cofrade regresará el 26 de septiembre a La Caja Blanca: exposiciones, actividades y programa de la jornada

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebrará el sábado 26 de septiembre la III edición de la Feria de la Juventud Cofrade; una cita que tendrá lugar en La Caja Blanca y estará organizada por la Comisión de Juventud e Infancia de la institución cofrade.

Esta feria volverá a convertirse en "un gran punto de encuentro para los jóvenes cofrades y para el público en general", han indicado a través de una nota, con una programación distribuida por los diferentes espacios del recinto y dedicada a la formación, la cultura, la música, la divulgación y la convivencia.

Programación de la III Feria de la Juventud Cofrade

La jornada comenzará en la explanada exterior con el acto inaugural y la apertura de los expositores de cofradías de Pasión y de Gloria. Este espacio acogerá también actuaciones musicales, una escuela de trono y propuestas participativas, además de una tómbola y un servicio de barra con comida y bebida durante todo el día.

En la planta baja se instalará un punto de información y se habilitarán diferentes espacios expositivos. Uno de ellos estará dedicado a las hermandades de Vísperas, con talleres relacionados con algunos de los oficios y tradiciones de la Semana Santa, como el bordado o la elaboración de flores de cera.

Las hermandades de Gloria también tendrán una presencia destacada, junto con distintas corporaciones de la provincia de Málaga. A través de fotografías, enseres y documentos singulares, los visitantes podrán conocer sus particularidades, su historia y algunas de las diferencias existentes entre sus formas de celebrar y vivir las manifestaciones de religiosidad popular.

Eventos culturales y musicales de la jornada

El auditorio de La Caja Blanca concentrará buena parte de la programación cultural y musical. Está prevista la realización de programas especiales de radio y televisión, interpretaciones musicales, creación artística en directo, un concurso de preguntas cofrades y distintas actuaciones de música procesional.

También habrá una actividad de preguntas y respuestas sobre la Semana Santa, acompañada por el sorteo de diferentes obsequios, entre ellos sillas para presenciar las procesiones. La jornada culminará con la Exaltación de la Juventud Cofrade, antes de la clausura oficial de la feria.

La primera planta albergará igualmente diferentes salas temáticas. Entre las propuestas previstas se encuentra una exposición dedicada a la presencia de la Semana Santa en los colegios, con trabajos y enseres realizados por las propias comunidades educativas y talleres pensados especialmente para los más jóvenes.

Otro de los espacios estará dedicado al arte de vestir a las imágenes marianas, mostrando algunas de las indumentarias más representativas de la Semana Santa de Málaga y acercando al público el trabajo, los conocimientos y la sensibilidad que rodean esta labor.

'Escape room' cofrade y conferencias

La programación se completará con un 'escape room' cofrade, una sala de los sentidos y distintos encuentros y conferencias. Entre los asuntos que se abordarán figuran la relevancia de la procesión del Resucitado, las coronaciones canónicas y la transmisión de la Semana Santa entre generaciones, favoreciendo el diálogo entre abuelos, padres, hijos y nietos.

La programación definitiva, con los horarios concretos y las personas que participarán en cada una de las actividades, se dará a conocer próximamente.

El cartel anunciador de la Feria de la Juventud Cofrade 2026 será obra de la artista malagueña Estefanía Recio, encargada de poner imagen a una edición concebida para "seguir fortaleciendo la participación de los jóvenes en la vida de las hermandades".

Desde la agrupación han invitado a jóvenes, cofrades, colegios y familias a reservar la fecha y a participar en una jornada "abierta al encuentro, el aprendizaje y la convivencia en torno a la Semana Santa de Málaga".