Tradiciones
Málaga presenta el cartel de la procesión de Santa María de la Victoria 2026
La obra que anunciará la salida procesional de la patrona de Málaga este año ha sido realizada por Leonardo Fernández
Málaga ha presentado el cartel de la procesión de Santa María de la Victoria 2026, una obra realizada por Leonardo Fernández que servirá para anunciar la salida procesional de la patrona de la ciudad este año.
El acto ha contado con la participación del concejal delegado del distrito Centro, Francisco Cantos, y del hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Miguel Orellana.
Leonardo Fernández firma el cartel de la procesión de la Victoria
La presentación ha reunido también a otros concejales de la Corporación municipal, que han acompañado a los representantes de la hermandad durante el acto.
Con este cartel, la Real Hermandad de Santa María de la Victoria da a conocer la obra que representará gráficamente la procesión de Santa María de la Victoria de 2026.
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