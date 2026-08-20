La Virgen de la Cabeza culminará en Málaga su recorrido por la diócesis con una jornada de actos en el Centro

La imagen peregrina de la Virgen de la Cabeza pondrá este domingo 23 de agosto el broche a su recorrido por la Diócesis de Málaga con una intensa mañana de actos en la capital. La visita forma parte de la Misión Mariana 'María, madre en salida', vinculada a la celebración del VIII Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza (1227-2027).

La peregrinación comenzó el pasado domingo 16 de agosto en Antequera y, a lo largo de la semana, ha llevado la imagen por distintos puntos de la provincia. Tras pasar por Álora y Teba, este jueves 20 la cita es en Archidona. Después continuará por Ronda, los días 21 y 22, y el sábado llegará también a Vélez-Málaga y Canillas de Aceituno, antes de concluir el domingo en Málaga capital.

La última jornada tendrá varios escenarios del centro de la ciudad y comenzará a las 9.00 horas en la iglesia de Santa Ana del Císter, con el rezo de Laudes. Veinte minutos más tarde está previsto el traslado de la imagen hasta el Patio de los Naranjos de la Catedral de Málaga.

Encuentro con la Virgen de la Victoria y los patronos de Málaga

A las 9.30 horas, la Virgen de la Cabeza protagonizará un encuentro con Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y de su Diócesis. El programa contempla unas breves palabras de acción de gracias por los frutos de la Misión Mariana y una oración comunitaria.

La imagen partirá a las 9.45 horas hacia la parroquia de los Santos Mártires, donde a las 10.15 tendrá lugar otro de los momentos destacados de la mañana: el encuentro y saludo a Ciriaco y Paula, patronos de Málaga. También en este punto habrá una oración comunitaria y unas palabras de acción de gracias.

A las 10.40 horas comenzará un nuevo traslado, esta vez hacia la parroquia de Jesús Obrero, sede canónica de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga.

La llegada está prevista para las 11.30 horas, con una recepción por parte de la comunidad parroquial, vecinos, representantes de hermandades y autoridades.

Eucaristía de clausura y despedida hacia Almería

El acto central tendrá lugar a las 12.00 horas, con la solemne Eucaristía de clausura de la Misión Mariana y acción de gracias. La celebración estará presidida por Antonio Jiménez Fuentes, trinitario de la Casa de Antequera y vicario episcopal del Interior, y concelebrada por los padres trinitarios de Málaga.

Después de la misa, entre las 13.00 y las 14.00 horas, la imagen permanecerá expuesta para su veneración.

La despedida está fijada para las 14.00 horas. Con ella terminará una semana de recorrido por la provincia malagueña y la Misión Mariana continuará su camino hacia la Diócesis de Almería.

Ocho municipios en una semana

El itinerario de la Virgen de la Cabeza por la Diócesis de Málaga arrancó el 16 de agosto en Antequera. Continuó el día 18 en Álora, el 19 en Teba y este jueves 20 hace parada en Archidona.

La imagen estará en Ronda los días 21 y 22, mientras que el sábado 22 visitará también Vélez-Málaga y Canillas de Aceituno. Málaga capital será el domingo 23 la última parada de una peregrinación que ha llevado la devoción a la Virgen de la Cabeza por distintos puntos de la provincia antes de continuar rumbo a Almería.