Un centenar de peregrinos de la Hermandad del Rocío de Málaga hacen el Camino de Santiago

La Hermandad del Rocío de Málaga ha realizado el Camino de Santiago con cerca de un centenar de peregrinos y hermanos de la corporación, una iniciativa que forma parte de los actos con motivo del 50 aniversario del Señor de los Pasos.

La peregrinación partió desde la parroquia de San Lázaro, punto de referencia de la corporación victoriana, antes de desplazarse hasta Galicia para comenzar las etapas que conducirán al grupo hasta Santiago de Compostela. Todo el camino ha estado presidido por la Cruz del Mundo, la cruz peregrina realizada con motivo del aniversario del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y que está concebida como un relicario itinerante.

El Camino tiene también un marcado carácter formativo y evangelizador. La Hermandad ha elegido como lema «Alzad la mirada», una expresión pronunciada por el papa León XIV y que sirve como hilo conductor de las reflexiones y momentos de oración que acompañan a los peregrinos durante las distintas jornadas.

La vinculación de la corporación con el apóstol Santiago está presente además en la propia simbología de la Hermandad. La cruz de Santiago forma parte de su medalla, un elemento que cobra especial significado durante esta peregrinación hasta la catedral compostelana.

Durante el recorrido, la Hermandad lleva consigo las intenciones y oraciones de sus hermanos, además de la devoción al Señor de los Pasos y a la Virgen del Rocío.

La Cruz del Mundo junto a la Catedral de Santiago de Compostela. / Hermandad del Rocío.

Oración y convivencia tras cada etapa

Las jornadas no terminan con la llegada de los peregrinos al final de cada etapa. Cada tarde, el grupo participó en dinámicas, momentos de convivencia y reflexiones en comunidad vinculadas a la experiencia del Camino y a la realidad personal de quienes participan en él.

La primera jornada tuvo como escenario Sarria, donde se celebró el acto de envío después de una primera toma de contacto entre los peregrinos. El encuentro sirvió para que los participantes comenzaran a conocerse y afrontaran el recorrido no solo como una experiencia individual, sino también como comunidad.

En la segunda jornada, ya en Portomarín, una de las capillas de la localidad acogió una reflexión centrada en el papel de la fe durante los momentos de mayor vulnerabilidad, especialmente cuando las circunstancias personales parecen quebrarse.

Etapa a etapa, la peregrinación continuará avanzando hacia Santiago de Compostela, donde los hermanos se encontrarán ante la tumba del Apóstol y culminarán una de las principales iniciativas religiosas y formativas programadas por la corporación con motivo del aniversario del Nazareno de los Pasos.