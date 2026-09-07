La Capella Ocellum Durii llevará su ‘Stabat Mater’ a la parroquia de Fátima de Málaga

La parroquia de Fátima de Málaga acogerá el próximo 10 de octubre, a las 20.30 horas, un concierto de la formación zamorana Capella Ocellum Durii, que llegará a la capital con el programa Stabat Mater: María, testigo de la Redención.

La cita, organizada en colaboración con la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, propone un recorrido musical que conecta repertorios de distintas épocas, desde el canto gregoriano mozárabe hasta la polifonía contemporánea escrita en ‘stilo antiquo’.

Un viaje por diez siglos de música

El programa plantea un diálogo entre composiciones separadas por siglos de historia y toma como hilo conductor la figura de María y su presencia en la vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la Crucifixión.

Capella Ocellum Durii, especializada en repertorio vocal, mostrará así cómo las formas musicales medievales pueden convivir con composiciones actuales inspiradas en los lenguajes de la música antigua.

El concierto comenzará a las 20.30 horas en la parroquia de Fátima, en Málaga, y contará con entrada libre hasta completar aforo.

La organización ha solicitado a representantes de instituciones y entidades que deseen acudir al acto que confirmen su asistencia antes del 5 de octubre, indicando el número de asistentes, con el objetivo de facilitar la distribución de localidades y el protocolo previsto para la velada.

La actuación de Capella Ocellum Durii en Málaga ofrecerá así una oportunidad para acercarse a un repertorio en el que tradición y creación contemporánea se encuentran a través de la música coral sacra.