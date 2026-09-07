San Francisco de Asís saldrá en procesión extraordinaria por Vélez-Málaga el 19 de septiembre

Vélez-Málaga vivirá el próximo sábado 19 de septiembre una procesión extraordinaria de San Francisco de Asís con motivo del VIII Centenario de su tránsito, una de las principales citas del programa organizado este año por la comunidad franciscana de la ciudad axárquica.

La salida procesional pondrá uno de los grandes acentos a varios meses de celebraciones religiosas y culturales dedicadas al santo, cuya presencia y la de la orden franciscana están estrechamente ligadas a la historia de Vélez-Málaga desde hace más de cinco siglos.

Los actos especiales del mes de septiembre comenzarán el jueves 17, coincidiendo con la conmemoración de la Impresión de las Llagas de San Francisco. Ese día se celebrarán los cultos correspondientes en la iglesia del Real Convento de San Francisco y, una vez finalizados, la imagen será trasladada en unas sencillas andas hasta la parroquia de San Antonio, atendida también pastoralmente por los franciscanos.

Durante el viernes 18 de septiembre, San Antonio acogerá distintos encuentros y catequesis centrados en la figura y la espiritualidad del fundador de la orden.

Eucaristía y procesión el sábado 19

El momento central llegará el sábado 19 de septiembre. A las 18.30 horas, las puertas de la parroquia de San Antonio acogerán una solemne eucaristía de campaña.

Una hora después, a las 19.30 horas, comenzará la procesión de regreso de San Francisco al Real Convento, en la que la imagen recorrerá las calles de Vélez-Málaga sobre el trono de Semana Santa de Jesús Presentado al Pueblo (Ecce-Homo), cedido para la ocasión por la cofradía veleña.

La talla de San Francisco de Asís, obra del imaginero Domingo Sánchez Mesa, protagonizará así una salida extraordinaria dentro de los actos organizados para recordar los 800 años de la muerte del santo, ocurrida en 1226.

La música tendrá también un papel destacado durante las jornadas. El traslado del jueves contará con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Vélez-Málaga, mientras que en la procesión extraordinaria del sábado participará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Caridad.

Un año dedicado a San Francisco

La comunidad franciscana constituyó una comisión para coordinar un amplio calendario de actividades con motivo del VIII Centenario. Desde principios de año, el convento y otros espacios vinculados a los franciscanos han acogido celebraciones religiosas, encuentros cofrades, exposiciones, citas musicales, cinefórums y actividades de convivencia.

Entre ellas se celebró también una cena en el histórico patio del convento que reunió a más de 170 personas.

El programa continuará tras la procesión extraordinaria y tendrá otra de sus fechas señaladas el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís.

La salida del 19 de septiembre tendrá además un marcado componente histórico para Vélez-Málaga. La comunidad franciscana forma parte de la vida religiosa de la ciudad desde hace siglos y el Real Convento de San Francisco constituye uno de los principales testimonios de esa vinculación.

La procesión extraordinaria permitirá ahora que la imagen del santo vuelva a encontrarse con las calles veleñas en un año especialmente significativo para la orden, ocho siglos después de la muerte de San Francisco de Asís.