Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y la gran petalada de este 8 de septiembre

Málaga vive este martes 8 de septiembre uno de sus días grandes. La ciudad celebra la festividad de la Victoria, su Patrona, en una jornada que combina devoción, tradición y algunas de las imágenes más reconocibles de esta fecha: mantillas, flores, malagueñas y, al caer la tarde, la procesión de regreso hasta el barrio de La Victoria. La jornada culminará con la salida de la imagen desde la Catedral de Málaga a las 19.30 horas, antes de recorrer el Centro Histórico y enfilar hacia la Basílica y Real Santuario de la Victoria, donde está prevista su llegada en torno a las 23.30 horas.

Desde primera hora del día, el entorno de la Catedral ha acogido numerosos actos en honor a la Patrona. Este 2026 tiene además un significado especial para la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que cumple 50 años ligada a la defensa de las costumbres de la ciudad y, especialmente, a la tradicional ofrenda floral del 8 de septiembre. Santa María de la Victoria fue proclamada Patrona principal de Málaga en 1867 por el papa Pío IX, consolidando una vinculación con la ciudad que se remonta siglos atrás. Desde entonces, el 8 de septiembre es una fecha especialmente señalada en el calendario de la capital.

Imagen de la procesión de la Virgen de la Victoria de 2023 / Álex Zea

La misa en la Catedral abre la jornada

Los actos religiosos han comenzado esta mañana. A las 11.30 horas se ha celebrado en la Catedral la misa estacional, presidida por el obispo de Málaga, José Antonio Satué Huerto. Tras la celebración religiosa, la jornada continúa con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Victoria, acompañada por un amplio programa de música, bailes y tradiciones populares en las inmediaciones del templo.

La programación de La Coracha ha arrancado a las 11.00 horas con un pasacalles de la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire desde la puerta del Ayuntamiento de Málaga. La formación ha recorrido el Paseo del Parque, Arquitecto Juan Luis Peralta, Travesía Pintor Nogales, plaza de la Aduana y Císter hasta alcanzar el entorno catedralicio. A las 11.15 horas, en el Patio de los Naranjos, ha interpretado la marcha 'Málaga a su Virgen de la Victoria'. Después, ha continuado por Santa María, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa y calle Larios. El Ayuntamiento luce durante esta jornada el tradicional repostero azul en su balcón, siguiendo el ceremonial municipal del día de la Patrona.

Virgen de la Victoria tras la reforma del presbiterio para recuperar su imagen original / Eduardo Nieto

Cientos de mantillas recorren el Centro de Málaga

Otro de los momentos más vistosos de la mañana ha comenzado a las 11.45 horas, junto al monumento al Marqués de Larios, con el tradicional desfile de mujeres ataviadas con mantilla española. Centenares de mujeres han participado portando flores para la Virgen, acompañadas también por distintos grupos de baile con sus respectivas ofrendas.

La comitiva, encabezada por miembros de la Hermandad del Carmen de Pedregalejo con la bandera de La Coracha, ha avanzado acompañada por la banda de música al ritmo de pasodobles. El desfile ha discurrido por calle Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza de Spínola, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Molina Lario y plaza del Obispo. Una vez concluida la misa, en torno a las 13.15 horas, la plaza del Obispo acogerá uno de los actos centrales de la jornada.

El coro Son de Málaga-Almendrales, dirigido por Isabel López Mayorga, interpretará varias malagueñas dedicadas a la Patrona, entre ellas Tu nombre es Nuestra Historia, Mi Victoria Dios te Salve, Madre Nuestra Es, Eres Tú, El baile por malagueñas y Como una Rosa Temprana. Ante una imagen de gran formato de la Virgen de la Victoria actuarán también grupos de baile pertenecientes a distintas asociaciones y escuelas malagueñas. Durante el acto, colectivos, hermandades, peñas y particulares podrán realizar su ofrenda de flores a la Patrona. La conclusión está prevista alrededor de las 14.00 horas.

Horario de la procesión de la Virgen de la Victoria en Málaga

El gran momento de la jornada llegará por la tarde. La procesión de la Virgen de la Victoria saldrá de la Catedral a las 19.30 horas, a través de la Puerta de las Cadenas, para iniciar el camino de regreso a su Santuario. El cortejo recorrerá buena parte del Centro Histórico antes de adentrarse en el barrio de La Victoria. La entrada en la Basílica y Real Santuario está prevista aproximadamente a las 23.30 horas.

Recorrido

Este es el itinerario previsto para la procesión de la Virgen de la Victoria este 8 de septiembre en Málaga: Catedral (19.30 horas), Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, Calderería, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios, plaza de la Merced, Victoria, plaza de la Victoria, Compás de la Victoria, plaza del Santuario y Basílica de la Victoria (23.30 horas aproximadamente).

Calles como Larios, plaza de la Constitución, plaza de la Merced y calle Victoria volverán así a convertirse en algunos de los puntos más destacados para presenciar el paso de la Patrona.

La procesión de la Virgen de la Victoria, en la calle Larios. / Eduardo Nieto

La petalada, uno de los momentos más esperados

Uno de los instantes más característicos de la procesión llegará poco después de la salida. A las 20.00 horas, los templos de la diócesis están invitados a hacer repicar sus campanas mientras la Virgen abandona definitivamente el entorno de la Catedral. Será entonces cuando se produzca la tradicional petalada en honor a la Virgen de la Victoria, organizada por La Coracha con la colaboración de la Asociación Cultural Cofrades Malagueños. Los pétalos utilizados proceden de las propias flores entregadas durante la ofrenda, que serán deshojadas una vez concluido el acto para protagonizar por la tarde la lluvia de pétalos sobre la imagen.

La celebración tiene este año un componente especial. La Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha cumple medio siglo de existencia. La entidad nació en 1976 con el objetivo de defender y conservar las tradiciones malagueñas. Durante estas cinco décadas ha ampliado su labor hacia la protección y divulgación del patrimonio cultural de la ciudad, aunque la celebración del 8 de septiembre continúa siendo una de sus citas más representativas. Su nombre recuerda al desaparecido barrio de La Coracha, situado a los pies de la fortificación que conecta la Alcazaba con el Castillo de Gibralfaro.

Con motivo del aniversario, la Asociación Histórico Comercial colabora además con La Coracha animando a los establecimientos a decorar sus escaparates de azul y con motivos relacionados con la Virgen de la Victoria.

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Málaga afronta así la segunda mitad de una jornada que ya ha dejado estampas de mantillas, flores y música en el Centro antes de que, esta tarde, la Virgen de la Victoria emprenda su camino de regreso a casa entre miles de malagueños.