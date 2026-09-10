Muere a los 85 años fray Eugenio Ruiz Prieto, histórico director espiritual de las cofradías de Santo Domingo

Fray Eugenio Ruiz Prieto, sacerdote dominico y figura muy vinculada a las cofradías de Málaga, ha fallecido este jueves a los 85 años. Durante buena parte de su trayectoria desempeñó su labor pastoral en la iglesia malagueña de Santo Domingo de Guzmán, donde ejerció como director espiritual de varias de las hermandades allí radicadas.

Nacido en Villanueva de San Carlos (Ciudad Real) el 14 de agosto de 1941, fue ordenado sacerdote en Granada con 23 años y posteriormente completó su formación en Roma. Su ministerio estuvo marcado por la labor pastoral, la atención a los jóvenes y su estrecha relación con el mundo de las hermandades.

Llegada a Málaga y contacto con las cofradías

Su llegada a Málaga se produjo en 1990, cuando el provincial de los dominicos le encargó la atención espiritual de las cuatro cofradías vinculadas entonces a Santo Domingo: Dolores del Puente, Humillación, Mena y la Archicofradía del Paso y la Esperanza.

Lo que inicialmente iba a ser una estancia de apenas un año terminó convirtiéndose en dos décadas de intensa vinculación con Málaga y su Semana Santa. El propio fray Eugenio recordaba años después que aquella prolongación tuvo mucho que ver con «la fuerza de la vida de Málaga y de sus cofradías».

Especialmente estrecha fue su relación con la Archicofradía del Paso y la Esperanza, de la que fue director espiritual hasta 2012. También ejerció responsabilidades dentro de la comunidad dominica de Santo Domingo de Guzmán.

Últimos años en Jerez

Tras su etapa en Málaga mantuvo su vinculación con el ámbito cofrade. En sus últimos años era director espiritual de la Hermandad de la Oración en el Huerto, de Jerez.

Los restos del fraile dominico se encuentran actualmente en Cádiz. La Hermandad de la Oración en el Huerto comunicará próximamente los detalles de la capilla ardiente y de sus exequias tan pronto como sean conocidos.

Su fallecimiento ha provocado muestras de pesar entre las hermandades con las que compartió tantos años de vida pastoral. Su paso por Santo Domingo dejó una profunda huella en varias generaciones de cofrades malagueños, especialmente entre las corporaciones con las que convivió durante sus años de ministerio en la capital.