La hermandad del Rocío presenta el proyecto del nuevo manto para la procesión de Pentecostés

La Hermandad del Rocío ha presentado el proyecto de un nuevo manto para la Virgen del Rocío, concebido para su procesión de Pentecostés. La obra ha sido diseñada por Curro Claros, hermano de la corporación y asesor artístico, y plantea una pieza en la que se unen la simbología propia de esta festividad, la vinculación de la imagen con Málaga y varios guiños al patrimonio histórico de la cofradía.

El diseño nace de un gran foco celestial situado en la zona superior de la espalda de la Virgen, a la altura del cuello, desde el que parte una ráfaga de rayos rectilíneos y flamígeros ejecutados en oro.

Entre esos rayos descenderán las llamas de Pentecostés, representadas mediante sedas en tonos rojizos, anaranjados y siena. Estas lenguas de fuego aluden a la venida del Espíritu Santo y se convierten en uno de los principales elementos iconográficos del nuevo manto.

La composición se completa en esta zona con varias letanías marianas. Aparecerán las inscripciones Porta Coeli, Puerta del Cielo, y Virgo Potens, Virgen Poderosa, mientras que la cartela central recogerá el lema ‘Regina Roris’, Reina del Rocío.

El escudo de Málaga, en un lugar protagonista

Otro de los grandes focos visuales estará en la trasera del manto, donde se situará el escudo de la ciudad de Málaga. El blasón aparecerá bordado en sedas de distintos colores, respetando sus campos heráldicos, coronado con la corona real y acompañado por filacterias con los títulos históricos de la ciudad.

La presencia del escudo refuerza la estrecha relación de la Virgen del Rocío con Málaga y con el apelativo popular de Novia de Málaga, además de subrayar el arraigo de esta devoción en la capital.

Dragones y hojarascas como homenaje a Casielles

El perímetro del manto estará recorrido por una cenefa de hojarascas y acantos de estética regionalista, entre cuyos tallos y volutas de oro aparecerán integradas figuras de dragones.

Este recurso supone un homenaje directo a Juan Casielles del Nido y al lenguaje artístico que dejó ligado al patrimonio de la cofradía. La presencia de estas criaturas mitológicas recupera uno de los elementos más reconocibles de su estética y busca dar continuidad al estilo histórico del ajuar procesional de la Virgen.

Lazadas azules entre el predominio del oro

El diseño incorporará además lazadas y cintas de seda azul celeste, destinadas a romper visualmente la presencia dominante del oro y a conectar las distintas partes de la ornamentación.

El azul aportará contraste y ligereza al conjunto y reforzará una tonalidad estrechamente vinculada a la imagen de la Novia de Málaga.

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El manto quedará rematado en todo su perímetro por una blonda o encaje de oro de perfil lobulado y sinuoso, cerrando una composición en la que conviven la iconografía de Pentecostés, las referencias a Málaga y la tradición artística de la Hermandad del Rocío.