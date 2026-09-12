José Jiménez Guerrero recibe el Escudo de Oro de la Agrupación de Cofradías

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha impuesto este sábado su Escudo de Oro a José Jiménez Guerrero, en reconocimiento a una extensa trayectoria dedicada a la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de Málaga y, especialmente, de sus cofradías y hermandades.

La entrega se celebró en la capilla de San Julián, coincidiendo con los actos por la festividad de María Santísima Reina de los Cielos, cotitular mariana de la Agrupación.

La jornada arrancó con una función religiosa presidida por el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero, y con el acompañamiento musical de la Coral Polifónica Voces de Viñeros.

Tras la celebración se procedió a la entrega de distinciones a los hermanos mayores salientes y a la jura de los nuevos responsables de Humildad y Paciencia, Mediadora, Nueva Esperanza y Monte Calvario.

El momento central llegó después, con la imposición del Escudo de Oro a José Jiménez Guerrero. Miguel Ángel Vargas Jiménez, responsable del expediente, fue el encargado de leer la memoria justificativa de la concesión, un recorrido por la trayectoria académica, investigadora, cofrade y divulgativa del homenajeado.

Posteriormente, el secretario de la Agrupación, Álvaro Guardiola, dio lectura al acta de concesión y el presidente de la institución, José Carlos Garín, acompañado por el delegado diocesano, impuso la distinción a Jiménez Guerrero.

Una referencia para la historia de la Semana Santa de Málaga

Nacido en Málaga el 30 de junio de 1952, José Jiménez Guerrero desarrolló su carrera profesional en la enseñanza. Maestro desde 1971 y posteriormente profesor de Secundaria, es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia por la Universidad de Málaga.

Su tesis doctoral, El reclutamiento militar en el siglo XIX. Las quintas en Málaga entre 1837 y 1868, recibió en 1997 el Premio Málaga de Investigación en la modalidad de Humanidades.

Paralelamente a su actividad docente, ha desarrollado una intensa labor investigadora centrada en la historia de Málaga y de su Semana Santa. Es autor de cerca de una veintena de libros y de numerosos trabajos que lo han convertido en una de las voces de referencia para conocer la evolución histórica y patrimonial de las cofradías malagueñas.

Entre sus publicaciones figuran Zamarrilla. Historia, Iconografía y Patrimonio Artístico-Monumental, escrita junto a Juan Antonio Sánchez López; Breve historia de la Semana Santa de Málaga; La quema de conventos en Málaga. Mayo de 1931; Capillas y cofradías desaparecidas en la ciudad de Málaga; La destrucción del patrimonio eclesiástico en la Guerra Civil. Málaga y su provincia; Militares y Semana Santa de Málaga y El Cristo de Mena. Historia de un símbolo de la Semana Santa de Málaga, entre otras.

Casi tres décadas vinculado a la Agrupación

La relación de Jiménez Guerrero con la Agrupación de Cofradías se extiende durante casi tres décadas. En 1998 pronunció el Pregón de la Semana Santa de Málaga y en 2001 fue nombrado cronista de la institución, cargo que desempeñó hasta 2009.

También mantuvo durante más de dos décadas una estrecha colaboración con la revista La Saeta, en la que publicó desde 1999 hasta 2022. A ello se suman diferentes trabajos editoriales y expositivos promovidos por la Agrupación, incluidos proyectos relacionados con su 75 aniversario y su centenario.

Su trayectoria cofrade está especialmente ligada a la Hermandad de Zamarrilla. Su primer recuerdo de la Semana Santa está vinculado al Cristo de los Milagros y, años más tarde, pasó a formar parte de su trono entre 1968 y 2001. En la actualidad pertenece al Consejo de la hermandad.

Una larga trayectoria también en los medios

Además de su labor investigadora, José Jiménez Guerrero ha mantenido una amplia presencia en los medios de comunicación. Ha publicado numerosos artículos en la prensa malagueña y colaboró durante más de 25 años con Canal Sur Radio y Televisión, especialmente en el programa Bajo Palio, junto a Enrique Romero.

También ha participado en retransmisiones y espacios relacionados con la Semana Santa en Televisión Española, PTV y Canal Málaga.

La concesión del Escudo de Oro fue promovida por las cofradías de Zamarrilla, Salud, Mena y Nueva Esperanza, y la apertura del expediente fue aprobada por unanimidad por la Junta de Gobierno de la Agrupación el pasado 16 de febrero.

El acto terminó con las tradicionales fotografías institucionales y familiares y con un almuerzo homenaje en el patio de San Julián. Con este reconocimiento, la Agrupación distingue una trayectoria marcada por más de medio siglo de estudio, enseñanza y divulgación de la historia de la Semana Santa de Málaga.