La hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre recupera un fragmento de la antigua Virgen de los Dolores desaparecida en 1931

La historia de la antigua Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre, desaparecida durante los sucesos de mayo de 1931, suma ahora un nuevo capítulo. La cofradía ha recibido un fragmento perteneciente a aquella primitiva imagen, una pieza que ha llegado a la hermandad de manos de la familia Torres González-Oliveros.

La entrega tuvo lugar tras la misa celebrada en honor a la Sagrada Titular y supone la recuperación de un testimonio material de una de las imágenes históricas vinculadas al barrio malagueño.

Los orígenes de aquella Dolorosa se remontan al siglo XVIII. La talla recibió culto en el eremitorio de San Pablo, conocido como Las Ermitas, situado en la zona del monte de la Tortuga, donde ocupaba el camarín del altar mayor.

Las notas manuscritas del erudito malagueño Narciso Díaz de Escovar atribuían su autoría al escultor y ermitaño Lorenzo Marceli.

De Las Ermitas al Puerto de la Torre

La imagen llegó al Puerto de la Torre en 1887, procedente de la ermita de Zamarrilla. Desde entonces recibió culto en una capilla habilitada junto al salón-escuela, mientras avanzaban las obras de construcción de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores.

Allí permaneció durante varias décadas, hasta que el 12 de mayo de 1931 la capilla provisional fue destruida y la Virgen desapareció.

De aquella imagen apenas se conservan testimonios gráficos. El archivo de la hermandad custodia una única fotografía, tomada durante el septenario de 1926, que permite conocer el aspecto que presentaba la Dolorosa apenas cinco años antes de su desaparición.

Pieza del rostro de la antigua Virgen de los Dolores del Puerto de la Torre, detruida en 1931. / Hermandad de los Dolores del Puerto de la Torre

Una pieza para conservar la memoria del barrio

El fragmento recuperado pasará ahora a formar parte de las vitrinas de la Casa Hermandad, donde quedará conservado y podrá exponerse cuando se considere oportuno.

Su incorporación permite mantener en el Puerto de la Torre una pieza directamente vinculada a la antigua Virgen de los Dolores y preservar un vestigio de la historia religiosa y patrimonial de la barriada casi un siglo después de la desaparición de la imagen.