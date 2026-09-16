Presentación
Salvador Marín Hueso presenta en Málaga ‘La llama desnuda’, sus ‘Papeles de Semana Santa’
El libro se dará a conocer el miércoles 23 de septiembre en la casa hermandad del Santo Sepulcro, en un acto que contará con un concierto de la Capilla Musical Carmen Doloroso
El escritor Salvador Marín Hueso presenta el próximo miércoles 23 de septiembre en Málaga su libro La llama desnuda. Papeles de Semana Santa, publicado por Ediciones del Genal.
La cita comenzará a las 19.30 horas en el salón de actos de la casa hermandad de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, situada en el número 5 de calle Alcazabilla.
El encuentro estará presentado y conducido por Rafael Contreras Ojeda y tendrá además un componente musical. La apertura correrá a cargo de la Capilla Musical Carmen Doloroso, dirigida por Miguel Ángel Martín Sarmiento, que ofrecerá un concierto antes de la presentación del volumen.
La llama desnuda reúne bajo el subtítulo de ‘Papeles de Semana Santa’ la nueva propuesta editorial de Marín Hueso, con una portada ilustrada por Cristina Vela.
La presentación tendrá entrada libre hasta completar aforo. Además, la iniciativa incorpora un fin solidario: los beneficios obtenidos con la venta del libro se destinarán a la comunidad de Hermanas Mínimas de la Orden de San Francisco de Paula del convento de Archidona, en la provincia de Málaga.
- Vivir gratis en una casa rural de Málaga con piscina: buscan voluntarios a cambio de 25 horas semanales de ayuda
- Málaga acoge una gran exposición inmersiva sobre el Titanic: se podrá escuchar a la orquesta y recorrer las cabinas del buque
- El mercadillo solidario que celebra Málaga este fin de semana con antigüedades y decoración a bajos precios: los beneficios irán a personas sin hogar
- «He pedido hasta disculpas y no me duelen prendas»: Casero responde a las críticas por el retraso de las obras de Pedregalejo en Málaga
- Trampas a más de 30 grados
- La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros
- Colectivos de Málaga instan a desmontar las esculturas del Puerto el miércoles al cumplirse el plazo acordado
- Incendio en Benahavís, en directo: Evolución favorable del incendio forestal, que ha afectado a más de 300 hectáreas