Procesión
La Virgen de los Remedios saldrá en procesión este domingo por el Centro de Málaga: horario, recorrido, estrenos y música
La patrona de la feligresía de los Santos Mártires partirá a las 18.30 horas y tiene prevista su vuelta al templo en torno a las 22.00; la procesión estrenará varias piezas de ajuar y contará con la banda Maestro Eloy García
La Virgen de los Remedios volverá a recorrer este domingo 20 de septiembre las calles del Centro de Málaga en su procesión de alabanza, que partirá a las 18.30 horas de la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula y tiene prevista su encierro en torno a las 22.00 horas.
La salida llevará a la patrona de la feligresía de los Mártires por un amplio itinerario que alcanzará algunos de los principales enclaves del Centro Histórico antes de regresar al templo por Carretería, Nosquera y Comedias.
Recorrido de la Virgen de los Remedios
La procesión comenzará a las 18.30 horas desde la iglesia de los Santos Mártires y seguirá por plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, Santa Lucía, plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Luis de Velázquez, Ángel, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Nueva, plaza Félix Sáenz, San Juan, Calderón de la Barca, Fernán González, Fajardo, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, Carretería, Nosquera y Comedias.
Desde allí regresará a la plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, con la entrada en la iglesia prevista sobre las 22.00 horas. La hermandad precisa que los horarios intermedios fijados para el recorrido son aproximados.
Los estrenos de la procesión
La salida de este año contará con tres estrenos. La Virgen lucirá un nuevo juego de pendientes, donado por un hermano, y unas puñetas bordadas para las mangas del vestido, también fruto de una donación.
A ellos se sumarán unas flores de talco para la peana del trono, realizadas por Alejandro Lepe en 2026. Son las principales novedades patrimoniales que presentará la procesión de este domingo.
La banda Maestro Eloy García, tras el trono
El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración, dirigida por Santiago J. Otero Vela.
Durante el recorrido sonarán las cuatro marchas dedicadas a la titular con las que cuenta la hermandad: ‘Virgen de los Remedios’, de Sergio Bueno; ‘Remedios, Reina y Patrona’, de Santiago J. Otero; ‘Los Remedios’, de Francisco J. Flores Matute; y ‘¡Salve, Remedios!’, de Francisco Javier Moreno.
La cruceta estará formada principalmente por marchas de corte clásico y de gloria, además de composiciones dedicadas al Señor en referencia al Santo Niño del Rosario.
Entre las novedades musicales destaca la incorporación al repertorio de la banda de ‘Macarena’, marcha de Jacinto Guerrero dedicada en 1946 a la Esperanza Macarena de Sevilla. La formación la interpretará por primera vez en esta jornada.
Además, en el interior de los Santos Mártires y durante la salida sonará ‘Jesús de la Pasión’, de Perfecto Artola, como gesto hacia el cincuentenario de la imagen titular de la Archicofradía de la Pasión.
Los actos previos del fin de semana
Antes de la procesión, la Virgen permanecerá el sábado 19 expuesta en su trono procesional junto a la puerta lateral de la iglesia de los Santos Mártires durante el horario de apertura del templo.
Ya el domingo, a las 12.30 horas, se celebrará la Misa del Patronazgo y Función Principal de Instituto, con la imagen situada en su trono en el crucero de la iglesia. La jornada culminará por la tarde con la salida procesional por las calles de Málaga.
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