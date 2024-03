La lluvia provoca una cascada de suspensiones el Domingo de Ramos

Las previsiones acertaron y la lluvia, acompaña de barro, para la tarde de este Domingo de Ramos ha provocado la suspensión de las primeras cofradías que iban a iniciar su estación de penitencia: Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Lágrimas y Favores y Humildad. Las cofradías han intentado esperar hasta el último momento, pero la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba lluvia a partir de las 17.00 horas y hasta las 22.00 horas. Justo en las horas claves de las procesiones del Domingo de Ramos. Ese horario imposibilitaba la intención inicial de algunas cofradías de ir a la Catedral y volver, algo que, como el propio hermano mayor de Fusionadas, no merecía la pena si era para ir corriendo y que te lloviera barro, poniendo en grave riesgo al patrimonio.

Por ahora el Prendimiento es la única cofradía de la tarde que ha anunciado su salida, con un recorrido que obvia el itinerario oficial, aunque llegará al Centro. Sale a las 17.15 horas y recorrerá estas calles: San Millán, Bueno Lara, Alameda de Capuchinos, plaza de Capuchinos, Cruz del Molinillo, Ollerías, Tejón y Rodríguez, Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Álamos, Dos Aceras, Refino, Carrión, San Millán y Casa Hermandad.

Lágrimas y Favores

Los componentes de la sección de Lágrimas y Favores fueron convocados ayer para que llegaran 30 minutos antes a San Juan sobre la hora prevista. La idea de la hermandad era disponer de todos los componentes de la procesión listos a partir de las 14.30 horas y jugar con un mayor margen ante un posible adelanto de la salida. Durante una hora, el interior de San Juan era un hervidero de conversaciones y especulaciones sobre si se iba a salir. La sensación más común era de que se plantearía una salida recortada, hasta la Catedral de Málaga y vuelta, mientras se miraba en el móvil cómo los anuncios de suspensiones iban llegando poco a poco. "Son cofradías más lejanas", "Si salen y llueve, no tienen alternativa"... Como en un intento de autoconvencerse, lo habitual era escuchar frases que justificaran las decisiones de no salir, pero que dejaban la puerta abierta a una salida de Lágrimas.

Lágrimas y Favores suspende su salida por la lluvia de barro / Álex Zea / LMA

El tiempo fue pasando y sobre las 15.25 horas, que era la prevista para la salida, la desesperanza cundía en el interior de San Juan. Ya no había opción de adelantar la salida para ganar tiempo a las previsiones de lluvia de las 17.00 horas. No había noticias y eso era una mala señal. Además, la conciencia de que la lluvia era de barro y de que sus efectos son devastadores para el patrimonio, iba calando en unos y otros. Poco después de las 15.30 horas, salió el hermano mayor de Fusionada, José Chaves. Su cara estaba descompuesta y apenas podía disimular lo que iba a decir: "Se suspende la salida". El riesgo de lluvia era muy alto y a una hora clave. Era la primera vez que se suspendía la salida con la Virgen bajo palio y, como el propio Chaves reconocía, había sido una decisión muy difícil.

A partir de ese momento, la hermandad se dio un respiro, un momento para estar con la Virgen de Lágrimas y Favores antes de abrir las puertas. El Himno de Lágrimas sonó con fuerza en la nave de San Juan, como una forma de liberar tensiones. Los hombres de trono elevaron a la Virgen sobre sus hombres y la Banda de Música de Arahal (Sevilla) -un clásico ya en el Domingo de Ramos de Málaga- empezó a interpretar su repertorio de marchas mientras el trono era mecido al ritmo. Las lágrimas (esta vez en minúscula) comenzaron a salir a muchos de los integrantes de la sección, desde los jóvenes nazarenos a portadores de 40 años. La tensión iba desapareciendo así y sólo quedaba el momento.

Poco a poco, con organización y madurez (esto no se improvisa, sino que se trabaja para tenerla en cualquier circunstancia) los mayordomos recogieron enseres y cirios. Las túnicas se fueron entregando. Mientras, decenas de personas esperaban fuera de la iglesia de San Juan a que las puertas se abriesen y ver a la Virgen de Lágrimas, que se situó en su trono en el centro de la nave, con un recorrido a su alrededor para facilitar el acceso. "Estaremos hasta las 21.00 horas", apuntó Chaves.

Dulce Nombre

Dulce Nombre fue la primera en anunciar la decisión inevitable. A través de un comunicado, la hermandad con sede en la Divina Pastora, consciente de las dificultades meteorológicas, ha anunciado que suspendía su estación de penitencia. "El último parte meteorológico indica la alta probabilidad de fuertes tormentas cargadas de barro y fuertes rachas de viento a partir de las 17.00 horas, indicándose expresamente que las posibles modificaciones que se contemplan no hacen sino empeorar". Sin duda, las noticias de la AEMET no invitaban al optimismo, todo lo contrario. Así que la junta de gobierno, reunida a las 13.30 horas en el templo, terminaba por confirmar lo que prácticamente ya se sabía desde días atrás. Dulce Nombre no haría estación de penitencia en la Catedral este Domingo de Ramos.

Traslado de los titulares de Dulce Nombre, tras la suspensión de su salida. / Eduardo Nieto

Es una decisión siempre dolorosa, pero obligada. "La correcta", trataba de consolarse así el hermano mayor, Carlos Galiana, mientras abrazaba a otros hermanos que apenas podían contener las lágrimas. Una cofradía, además, que se destaca por la numerosa participación infantil. Quizás ellos son los que más lo sentían, sin alcanzar a comprender por qué, precisamente en Domingo de Ramos, su día más grande, tenía que llover cuando no lo ha hecho con regularidad durante los últimos dos años. Tanto se ha rezado porque llueva en Andalucía, que tan necesario es... ¿Pero ahora? ¿Por qué ahora?

"Llevábamos barruntando esta idea incluso días, porque pintaba muy mal. Estamos en el mundo y sabíamos lo que se preveía. Estamos en aviso amarillo. Anuncian tormentas y viento fuerte. Y si hay cambios será a peor. Así que con eso, ni siquiera hay incertidumbre. Es Málaga y es primavera e igual no llueve, pero la alerta de agua con barro existe", explicaba Galiana.

Ante el tinglao, el último que permanece en pie en Málaga, donde se encontraban entronizados el Señor de la Soledad negado por San Pedro y, detrás, la Virgen del Dulce Nombre, la agrupación musical del Rescate de Linares y la Banda Sinfónica de la Trinidad interpretaron marchas procesionales en honor de los titulares. Los hermanos, a duras penas eran capaces de, con un hilo de voz, cantar el himno dedicado a su Virgen. "Perdóname Madre buena, tú no te olvides de mí", reza.

A lo largo de la tarde, las imágenes serán bajadas de sus tronos para abandonar el tinglao, también por el riesgo por las fuertes rachas de viento que se esperan y, tras un breve traslado hasta la sede canónica, serán expuestos en veneración hasta la hora establecida para la recogida de la cofradía.

Humildad suspende su salida del Domingo de Ramos 2024 / Ignacio A. Castillo

Humildad

“Ahora hace sol en la plaza del Santuario y os voy a anunciar que no salimos”. Con estas palabras se dirigía Francisco Cidfuentes, hermano mayor de la Humildad, a los cofrades que dentro del Santuario de la Victoria aguardaban la decisión de la junta de gobierno. La cofradía también se quedaría en casa. Los riesgos que planteaba la previsión del tiempo para la tarde del Domingo de Ramos eran del todo inasumibles.

“No está en el ADN de los cofrades, y menos aún de los Servitas Blancos, arriesgar el patrimonio humano y el artístico por un capricho, por ponernos en la calle a toda costa. Había que actuar con responsabilidad”, explicaba a La Opinión de Málaga el máximo representante de la corporación.

La Humildad se sumaba así al rosario de suspensiones que se venían anunciando a lo largo de la tarde. Y eso que en un principio incluso había barajado la posibilidad de ir a la Catedral a hacer estación de penitencia y cumplir así con sus reglas. “Si hubiésemos tenido un margen de cuatro horas lo hubiéramos hecho, pero no existe. La previsión del tiempo es muy mala y ya no solo es agua, viene acompañada de barro con componentes tóxicos altamente corrosivos para el patrimonio. Hemos consultado a expertos y por ejemplo, los bordados, habría que tirarlos”, insistía Cifuentes.

Dentro de la sede canónica tuvo lugar el ejercicio de las Cinco Llagas. Cuando la mayoría de los participantes ella el cortejo abandonaron en templo, con gran diligencia se plegaron los varales y se pusieron los tronos juntos, en paralelo, dispuestos para que tanto el Señor de la Humildad como la Virgen de la Merced, pudieran recibir la visita de sus devotos hasta las 22.00 horas.

Humildad y Paciencia suspende su salida del Domingo de Ramos de 2024. / Gregorio Marrero

Humildad y Paciencia

Fue de las primeras en anunciar la suspensión de su salida procesional. También es la más expuesta, ya que su largo recorrido la hacía más sensible a sufrir las inclemencias del tiempo y con una previsión tan inestable. Ante los riesgos existentes, decidieron suspender la salida pasadas las dos de la tarde.

Tras unos momentos para organizarse, la hermandad anunció que a las 16.00 horas daría un concierto de la Banda de Música de la Cruz del Humilladero, a las 17.30 la Banda de cornetas y Tambores del Carmen y a las 20.00 horas se celebraría la eucaristía en sustitución de la estación penitencial en la Catedral. Las puertas de la casa hermandad para visitar a los titulares se dejan abiertas hasta las 00.00 horas.

La suspensión de la estación de penitencia de la cofradía ha sido una decisión marcada, sin duda, por "los dolores y la esperanza", de acuerdo con las palabras de su Hermano Mayor, Antonio Río: "Al fin y al cabo es Domingo de Ramos. La hermandad tiene que estar con el barrio, y el barrio con la hermandad. El tiempo no nos ha dejado salir, pero eso no nos quita compartir".

La complicada decisión que han tomado ha sido "unánime" por parte de toda la comitiva. Así lo ha respaldado también el Padre Ángel Chacón, párroco de la barriada, que se ha acercado a apoyar a todos los que hoy iban a poner su devoción y fuerza al servicio del Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia y María Santísima de Dolores y Esperanza y Nuestra Señora de la Aurora.

"Son momentos difíciles, es mucho trabajo. Hay mucha gente trabajando muchas horas, muchos días", ha compartido el sacerdote con La Opinión. Las previsiones meteorológicas para esta tarde "eran pésimas", lo que ha llevado a la Junta Directiva de la hermandad ha elegir proteger a sus hermanos, a las bandas y a sus tronos: "Tengo que decir de forma vehemente y orgullosa que ha sido un ‘no’ rotundo por parte de la comitiva. Las consultas daban muy malos augurios", ha expuesto Antonio Río a este periódico.

Sin embargo, desde Humildad y Paciencia tenían claro que esta tarde tocaba “estar juntos” y así lo han hecho. Con las puertas abiertas, la Banda de Música de Cruz de Humilladero y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen, que habrían acompañado con sus acordes a los titulares en su salida procesional, han ofrecido dos conciertos de marchas.

Los pelos de punta estaban asegurados, y la emoción se ha multiplicado en una tarde que se ha tornado más gris y fría: "Las bandas forman parte de la hermandad, son hermanos honorarios y están con nosotros para todo", ha destacado el Padre Ángel. El Hermano Mayor ha sumado: "Ellos tenían que tener su sitio. Era lo más correcto".

Los hermanos de la cofradía de Humildad y Paciencia tienen ya la mirada puesta en la salida extraordinaria de su Virgen el próximo 21 de septiembre. Este cortejo procesional conmemorará su XXV aniversario. “Será un día grande para el barrio”, apunta Antonio Río a La Opinión.