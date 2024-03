El riesgo de lluvia de barro provoca una cascada de suspensiones el Domingo de Ramos

La previsión de lluvia, acompaña de barro, para la tarde de este Domingo de Ramos ha provocado la suspensión de las primeras cofradías que iban a iniciar su estación de penitencia: Dulce Nombre, Salutación, Humildad y Paciencia, Lágrimas y Favores y Humildad

Dulce Nombre suspende su salida por la lluvia | Domingo de Ramos 2024 / I. A. C.

Dulce Nombre

Dulce Nombre fue la primera en anunciar la decisión inevitable. A través de un comunicado, la hermandad con sede en la Divina Pastora, consciente de las dificultades meteorológicas, ha anunciado que suspendía su estación de penitencia. "El último parte meteorológico indica la alta probabilidad de fuertes tormentas cargadas de barro y fuertes rachas de viento a partir de las 17.00 horas, indicándose expresamente que las posibles modificaciones que se contemplan no hacen sino empeorar". Sin duda, las noticias de la AEMET no invitaban al optimismo, todo lo contrario. Así que la junta de gobierno, reunida a las 13.30 horas en el templo, terminaba por confirmar lo que prácticamente ya se sabía desde días atrás. Dulce Nombre no haría estación de penitencia en la Catedral este Domingo de Ramos.

Es una decisión siempre dolorosa, pero obligada. "La correcta", trataba de consolarse así el hermano mayor, Carlos Galiana, mientras abrazaba a otros hermanos que apenas podían contener las lágrimas. Una cofradía, además, que se destaca por la numerosa participación infantil. Quizás ellos son los que más lo sentían, sin alcanzar a comprender por qué, precisamente en Domingo de Ramos, su día más grande, tenía que llover cuando no lo ha hecho con regularidad durante los últimos dos años. Tanto se ha rezado porque llueva en Andalucía, que tan necesario es... ¿Pero ahora? ¿Por qué ahora?

"Llevábamos barruntando esta idea incluso días, porque pintaba muy mal. Estamos en el mundo y sabíamos lo que se preveía. Estamos en aviso amarillo. Anuncian tormentas y viento fuerto. Y si hay cambios será a peor. Así que con eso, ni siquiera hay incertidumbre. Es Málaga y es primavera e igual no llueve, pero la alerta de agua con barro existe", explicaba Galiana.

Ante el tinglao, el último que permanece en pie en Málaga, donde se encontraban entronizados el Señor de la Soledad negado por San Pedro y, detrás, la Virgen del Dulce Nombre, la agrupación musical del Rescate de Linares y la Banda Sinfónica de la Trinidad interpretaron marchas procesionales en honor de los titulares. Los hermanos, a duras penas eran capaces de, con un hilo de voz, cantar el himno dedicado a su Virgen. "Perdóname Madre buena, tú no te olvides de mí", reza.

A lo largo de la tarde, las imágenes serán bajadas de sus tronos para abandonar el tinglao, también por el riesgo por las fuertes rachas de viento que se esperan y, tras un breve traslado hasta la sede canónica, serán expuestos en veneración hasta la hora establecida para la recogida de la cofradía.