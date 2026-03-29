Domingo de Ramos 2026: sigue en directo las procesiones por las calles de Málaga

Humildad: un grupo en armonía y consonancia el Domingo de Ramos

Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la UMA, hablará esta Semana Santa de algunos de los más notables grupos escultóricos. El experto asesoró a la Hermandad de la Humildad para el actual grupo, obra de Elías Rodríguez Picón, que logra estar en consonancia y armonía con la imagen del Cristo de la Humildad.

Ya en los orígenes, cuando en 1694 se funda la Hermandad del Ecce-Homo, fue intención de sus promotores identificarse no con una imagen aislada como era común en otras corporaciones malagueñas de la época, sino con la catequesis plástica implícita por la veneración pública del misterio de la Presentación al Pueblo.

Con este fin, entre 1749-1750, fue sustituida la imagen primitiva por la realizada por Miguel García Quero, de una de las sagas de escultores malagueños de la época, que subsistió hasta su destrucción en 1931. Algo antes, en 1724, fueron incorporadas al misterio las figuras de Pilatos y el soldado romano caracterizadas «a lo turco», que serían sustituidas, en 1922, «por otras de nueva hechura que fueron una de las primeras obras procesionales de Antonio Castillo Lastrucci». SIGUE LEYENDO