Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticos ilegalesCampaña de las andaluzasAlergia al polenHorarios del Domingo de RamosJesús CastellanosTraslado del CautivoGrupo escultórico de HumildadCrónica del Málaga CF - Leganés CD
instagramlinkedin

En Directo

Domingo de Ramos 2026: sigue en directo las procesiones por las calles de Málaga

Salida de la Pollinica el Domingo de Ramos

Salida de la Pollinica el Domingo de Ramos / GREGORIO MARRERO / LMA

Esperanza Mendoza

F. J. Cristófol

Miguel Ferrary

José Luis Dago

Ignacio A. Castillo

El Domingo de Ramos 2026 en Málaga comienza a las 9.50 horas con la salida de la Pollinica desde su casa hermandad en la calle Parras. Será un día intenso y con salidas procesionales muy tempraneras- A partir de las 14.15 horas, con la salida de Dulce Nombre, se irán sucediendo el resto de salidas procesionales de la jornada, animadas además por las buenas previsiones meteorológicas: Lágrimas, Dulce Nombre, Salutación, Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y Prendimiento.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents