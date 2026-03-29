La Humildad nos da una lección magistral

Málaga almuerza en el barrio de la Victoria. Las tres de la tarde del Domingo de Ramos se traduce en las sobremesas del Compás, El paso obligado por Casa Mira y disfrutar de la hermandad de la Humildad. Es el día de familias llenando las terrazas de un barrio vivo, del corazón de la ciudad. El vendaval es protagonista indudable del día, solo hay que esperar a que cese y sea un buen día para la candelería, no obstante, el calor tampoco da tregua.

La explanada del Santuario está a reventar de público, a las 15.15 horas, se abre la Puerta de San José, la plaza se inunda de una marea de nazarenos blancos mientras suben sus velas al costado a sones de “Cristo de la Humildad”, de Perfecto Artola, una marcha que es un deleite para los cinco sentidos. Si por algo se caracteriza el discurrir de la corporación es la rigurosidad del cuerpo nazareno, de hecho, el frente de procesión ya es imponente. Es evidente que han crecido en número de nazarenos, sobre todo en unos tramos donde la infancia es la verdadera protagonista. Definir a la cofradía como ‘escolar’ es una realidad, la bonita relación que la hermandad cultiva con el colegio del Monte se hace palpable en su cortejo vivo. Durante todo el año, la hermandad y la comunidad educativa realizan actividades de forma conjunta estrechando lazos.

José Luis Dago

El Señor luce su túnica lisa morada, un atavío que no estamos acostumbrados a ver en la calle, desde 2013 no lo contemplábamos de este color. Para algunos, se les hace raro ver el morado con el conjunto rojo, otros lo prefieren siempre con su clámide bordada, hay disparidad de opiniones entre el público. El Santísimo Cristo de la Humildad deja atrás la iglesia de la Victoria y baja a tambor la rampa de la explanada para adentrarse en el Compás. La Banda de Cornetas y Tambores del Paso y la Esperanza no falla y renueva otro año más poniendo sus sones tras el trono procesional, configurándose un binomio tradicional y consolidado, solo las marchas clásicas se quedan en el barrio, las estridencias se guardan para más adelante.

Reconozco a una amiga mía que sale como mayordomo de vela en el primer tramo de nazarenos, nos saludamos y me da una estampita, veo en sus ojos la ilusión de una buena amiga que trabaja y deja su piel para que la procesión penitencial sea un éxito, el ver a la gente con la que te rodeas en estado pleno de felicidad contagia aún más las ganas de comerte las calles.

José Luis Dago

La Virgen de la Merced, en su máxima belleza, baja el Compás de la Victoria entre una marea de público que celebra con júbilo el discurrir de la procesión. La Sagrada Titular se presenta elegante y digna, como habitualmente estamos acostumbrados cada Domingo de Ramos, se nota que el vestidor la trata meticulosamente con mucho mimo. Para muchos, es “La Virgen de Duarte”, y es verdad que es una de las imágenes marianas de este imaginero más espectaculares, y la suerte que tienen los victorianos de tenerla es un auténtico privilegio.