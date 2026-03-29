Humildad: un grupo en armonía y consonancia el Domingo de Ramos

Ya en los orígenes, cuando en 1694 se funda la Hermandad del Ecce-Homo, fue intención de sus promotores identificarse no con una imagen aislada como era común en otras corporaciones malagueñas de la época, sino con la catequesis plástica implícita por la veneración pública del misterio de la Presentación al Pueblo.

Con este fin, entre 1749-1750, fue sustituida la imagen primitiva por la realizada por Miguel García Quero, de una de las sagas de escultores malagueños de la época, que subsistió hasta su destrucción en 1931. Algo antes, en 1724, fueron incorporadas al misterio las figuras de Pilatos y el soldado romano caracterizadas «a lo turco», que serían sustituidas, en 1922, «por otras de nueva hechura que fueron una de las primeras obras procesionales de Antonio Castillo Lastrucci».

El cambio respondía al loable deseo de incrementar la categoría artística de las anteriores figuras dieciochescas, aunque manteniendo la simulación arquitectónica del llamado «Balcón de Pilatos». Era éste el sobrenombre popular con que la prensa del siglo XIX y primer tercio del XX identificaba el primitivo misterio de esta Hermandad que, frente a otras hermandades que se llamaban de la Humildad, introdujo como matiz personal e iconográfico añadido la denominación de «Ecce-Homo», comenta Juan Antonio Sánchez López.

Detalle del grupo escultórico de la Hermandad del Ecce-Homo, con el Santísimo Cristo de la Humildad. / ALEX ZEA

Tras la reorganización de 1978, «en los primeros años el Señor sale solo». Sin embargo, como recalca el catedrático, «el Cristo de la Humildad es tal 364 días al año, pero el Domingo de Ramos es el Ecce-Homo»; es decir, en esta jornada el Señor se convierte en el gran protagonista de la escena de la presentación al pueblo que constituye la aportación singular de la hermandad a la lectura de la Pasión de Cristo según Málaga.

Por este motivo se decidió que el grupo que lo acompañara lo hiciera Francisco Berlanga; «pero el resultado fue totalmente desacertado, por no decir nefasto y carente del más mínimo interés. Es más, nunca satisfizo los deseos de la hermandad por su frustrante mediocridad. Sobre todo, si se tiene en cuenta la excepcional belleza y unción religiosa de la imagen del Señor».

Por eso mismo, en aquellos momentos, surgía una cuestión: «¿qué grupo escultórico le pones a un Cristo como ese, una de las joyas de la Semana Santa de Málaga?», se pregunta.

La renovación

El entonces hermano mayor, Fernando Galeote, fue quien encontró la solución, de la que el propio catedrático de la UMA sería el asesor. De hecho, comenta que fue en una servilleta, que todavía conserva un miembro de la junta de gobierno, donde inicialmente y mucho tiempo antes de que el misterio definitivo se acometiera, dibujó «la ubicación de las figuras en el número y correspondencia iconográfica exactas que el misterio definitivo habría de llevar cuando se acometiera».

Juan Antonio Sánchez López quiere resaltar la aportación de ideas de los hermanos en este nuevo diseño, así como la firme voluntad de eliminar lo que él denomina «el complejo de San Benito»; es decir, la innecesaria deuda que el grupo anterior, el de Berlanga, mantenía pese a las abismales distancias que lo separan del mismo con el carismático modelo marcado por Castillo Lastrucci en su excepcional misterio para la hermandad sevillana de San Benito.

«La definitiva configuración del misterio, el resultado tan maravilloso que hoy tenemos es consecuencia de una asesoría técnica por parte de un especialista desde luego, pero también del trabajo de todos los responsables de la corporación entonces», remarca.

El propósito era lograr un grupo «con una iconografía personal e intransferible del Ecce-Homo de Málaga» y «en perfecta y rotunda consonancia discursiva, estética e iconográfica» con el hermoso Cristo de Buiza, introduciendo una «jerarquía de las imágenes» y la búsqueda de un resultado que ofreciera, sobre todo, calidad artística, coherencia iconográfica y armonía compositiva.

Todo lo expuesto puede apreciarse en la obra del onubense Elías Rodríguez Picón, el responsable del conjunto, realizado en 2012. Se trata de un artista «muy interesante», con una faceta doble de escultor y fotógrafo, además de «un escultor con una personalidad muy fuerte y acentuada», indica el catedrático.

Con respecto a la composición, busca «en todo momento, preservar el protagonismo del Señor», tanto de frente como por la espalda, «la más emblemática de la Semana Santa de Málaga».

Detalle de la espalda del Cristo de la Humildad. / ALEX ZEA

Juego de planos

El conjunto consta de tres secuencias iconográficas con seis figuras que acompañan a Cristo dispuestas en un contrastado juego de planos.

La primera y más relevante es la que ocupa el primer plano de la composición, donde el Señor es presentado al pueblo por el procurador imperial en el Pretorio, en presencia del pontífice Caifás revestido con los ornamentos de su dignidad, quien increpa y enfurece a la multitud para que el reo sea crucificado. Pilatos aparece vestido «como un gobernador militar; porque es anacrónico presentar al procurador de Judea con túnica senatorial como hiciera Castillo Lastrucci siguiendo al pintor Antonio Ciseri», recuerda el profesor. La inclusión de Caifás en el misterio es una «ficción pedagógica y catequética», pues «ningún judío podía pisar un espacio impuro como el ‘Litóstrotos’ romano». Su función en esta escena es la de ilustrar «la doble condena de Cristo por los judíos y los romanos».

Barrabás, con la maldad esculpida en el rostro. / CARLOS CRIADO

En un segundo plano inmediato, un soldado romano arremete contra Barrabás, el forajido a quien el pueblo israelita ya ha escogido para que sea liberado en lugar de Cristo con motivo de la celebración de la Pascua, y que aparece encadenado a una columna baja que evoca la ambientación escénica del episodio en la terraza del Pretorio.

En este punto, la escena persigue «crear una antítesis entre la mansedumbre del Señor y la maldad de Barrabás, una figura con un tinte caricaturesco deliberado, también para enganchar con ese carácter pintoresco secundado por la tradición de los grupos escultóricos desde el Barroco en adelante».

Finalmente, junto al estrado del tribunal, en el sitio llamado ‘Litóstrotos’, en hebreo ‘Gabbata’, se disponen la esposa del procurador Claudia Prócula y el aquilifer o soldado portador de la insignia con el Senatus, «un guiño al propio escudo de la hermandad». Aunque la mujer de Poncio Pilatos se mencione de forma indirecta en los Evangelios, su presencia en el misterio del Ecce-Homo intenta crear «una segunda antítesis entre la piedad y la maldad.

Por último, Juan Antonio Sánchez López quiere hacer hincapié en el «magnífico vestuario» ejecutado por el taller del maestro bordador de Jerez de la Frontera, Ildefonso Jiménez. También quiere resaltar los complementos de atrezzo adquiridos en Madrid con respaldo arqueológico, para buscar la veracidad histórica del grupo, así como los elementos de orfebrería «que ejecutó maravillosamente Adán Jaime», como partes fundamentales de un todo «extremadamente cuidado en el conjunto y los detalles».

Como curiosidad, el completo misterio de Elías Rodríguez Picón para la Humildad de Málaga servirá de «ensayo» para el del Despreciado de Herodes, en Huelva.