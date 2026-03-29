Lágrimas y Favores, la Semana Santa de Málaga en la calle Nueva

La calle Calderón de la Barca está de bote en bote. Igual que los laterales de la calle San Juan alrededor de la puerta de la parroquia. Es Domingo de Ramos y la salida de Lágrimas y Favores es cita ineludible. Y no me la pierdo. Por tradición. Porque quiero. Porque me gusta. En la Misa del Alba mi hija Lucía, que me acompañaba por primera vez, me preguntaba por qué me gustaba ir. Pues porque el Cautivo y la Virgen de la Trinidad te llaman. Pero también porque uno va haciendo sus tradiciones. Ir a la Misa del Alba, desayunar con Ignacio Castillo y su familia en el bar de siempre, encontrarte con Pepelu Ramos, seguir el traslado y ver a Virginia Guzmán o el feliz encuentro con Jesús Sánchez, hacen que cada año sea igual y diferente. Con Lágrimas me pasa lo mismo. No empiezo la Semana Santa antes de la salida de Lágrimas. Lo siento por los pollinicos, pero en este caso van segundos. No hay explicación. No hay razones. Pero es la tradición y me llama hacerlo así.

Este año, la he vivido junto al portón de San Juan. Por la parte de fuera. No he estado en el interior, el caos ordenado de nazarenos, portadores y cámaras, o el canto del Himno de Lágrimas y Favores. Pero he visto la espera ilusionada de cientos de malagueños junto a la puerta. Aguantando un sol que picaba en algunos casos. De pie, sentados en el suelo, con ramas de olivo o estrenado chaqueta o vestido. Pacientes. Hasta diez personas de fondo esperaban a cada lado de la puerta. Las bullas se empiezan a formar y son inteligentes. Es una inteligencia colectiva que sorprende a los que quieren encorsetar todo en aforos y planes.

A pocos minutos de las tres de la tarde empiezan a escucharse los sones del Himno de Lágrimas y Favores, los primeros “vivas” suenan en el exterior. Una madre y una hija se mueven al son y uno no puede menos que contar los segundos para que se abran las puertas.

Poco después se abren las puertas. Sale la cruz guía de la Mayordomía de Lágrimas del interior de San Juan, acompañada de una representación de todas las mayordomías de Fusionadas. Aplausos. Y la calle se llena de nazarenos. Unos 500 que van abriendo camino con disciplina. Bien formados, con secciones claras y separadas con un buen uso de los enseres. Es un cortejo que da gusto verlo, de principio a fin.

La salida del trono se hizo con precisión, tras las maniobras en el interior con la marcha ‘Malacitana’ y ‘Reina de San Juan’ interpretadas por la Banda Municipal de Arahal.

Tras superar la rampa llega el momento de entrar en la calle Calderón de la Barca. Los varales exteriores están esperando a que se ensanche la calle para reincorporarse. Siguió adelante el trono, brillando bajo el sol de la tarde. “La cabeza, medio pasito a la izquierda”. Rectificado el paso, sigue avanzando hasta mediación de la calle. Dos toques de campana y un tercero. Baja el trono. Un grupo de chicas no pueden contener las lágrimas. La Virgen está en la calle y llega el momento de acompañarla con música. Suena ‘Espíritu Santo’, llamada a ser una de las marchas de esta Semana Santa. El trono se levanta, la gente aplaude, desde los balcones se hacen fotos y la Virgen de Lágrimas sale a la plaza de Camas, llenando el espacio y estrenando un recorrido que le da un poco de aire en la salida, cuando apenas tenía tiempo de respirar y entraba en la Tribuna Oficial. Esta vez baja por Moreno Carbonero, tuerce a Félix Sáenz y sube por la calle Nueva, vía irrenunciable (y con razón) de su recorrido. Así también evita el habitual parón de vuelta a la espera de que pase Prendimiento.

Después llegó la calle Nueva. Cuatro marchas en 18 minutos. ‘se arrodilla Triana’, ‘Triana’, ‘Siempre la Esperanza’ y ‘Jerusalén’ . La Banda Municipal de Arahal es un seguro de vida y no se entendería el resurgir de Lágrimas y Favores sin esta formación. Paso cortos, mecidas, combinaciones de largo y corto… todo lo que se pueda ocurrir pasa en esa calle. El universo cofrade y cómo llevar un trono en los 200 metros de calle. No haría falta más, pero ¿por qué quedarse con menos? Comienza la Semana Santa de Málaga 2026.