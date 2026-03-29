La procesión del Prendimiento gana Málaga: “Olé la gente buena de Capuchinos”

Barrio. Unión. Familia. Son las tres palabras que vienen a la cabeza cuando uno vive los minutos previos a la salida del Prendimiento y se va acercando a la calle San Millán. En las calles aledañas hay grupos de por todos lados. Vestidos de nazarenos, portadores o del submarino, mantillas, con chaqueta y escapulario, con lazos que ponen ‘Prendimiento’ con letra dorada o simplemente de calle, pero junto a alguien que va a salir en el cortejo. Prendimiento deja de ser una cofradía cada Domingo de Ramos, para convertirse en el corazón de muchos malagueños que la viven todo el año y hoy se unen en un mismo propósito: salir en procesión.

La calle San Millán está llena. Hasta arriba. No hay sitio donde ponerse, salvo la parte central, que se ha reservado para los cortejo. Los primeros toques de campana mueven al trono del Señor fuera de la casa hermandad. Los nazarenos salen del ÍES Cánovas del Castillo tras la cruz guía y la Banda de Cornetas y Tambores de Bomberos, que interpreta ‘La Expiración’ para iniciar la procesión.

El trono empieza a avanzar por la calle San Millán y fue recibida por una lluvia de geranios rojos, que fueron recogidos por portadora y publico, aunque un buen número quedó en el trono. A mediación de la calle se paró. Esperaba a su Madre.

Prendimiento: Mujeres de Mantilla / Eduardo Nieto

En paralelo

Los tronos del Prendimiento y la Virgen del Gran Perdón se pusieron en paralelo en la calle San Millán antes de emprender la procesión al Centro. Con la marcha 'Tu dulce rostro Cautivo', la Agrupación Musical Virgen de Gracia acompasó el paso de ambos tronos, que no necesitaron de campana en todo el momento. La gente callaba, solo sonaba la marcha y los tronos, de forma instintiva, se movían al unísono.

Con el final de la marcha se rompió ese hecho que, como un canto de sirena, había hipnotizado al público. El silencio se rompió y llegaron los aplausos. El trono del Señor avanzó con paso firma, mientras que la Virgen del Gran Perdón esperaba para seguir a su Hijo.

Novedades en el conjunto del Señor

El conjunto escultórico del Señor presentaba alguna novedades más que visibles. Jesús estrenó un mantolín blanco por el centenario de la hermandad bordados por Antonio Moreno. Judas, a su lado, presenta en su atavío una estampa añeja, más parda, que hacía mayor el contraste con Jesús luminoso. Detrás, San Pedro lucía túnica de seda natural azul, con agremán tintado a mano y mantolín de tejido veneciano, realizado con hilo de plata sobre oro viejo. Confeccionado y elaborado por hermanas del Prendimiento, María Dolores Vera y María del Mar Abad. Una pieza que destacó en la calle.

Nazarenos en este Domingo de Ramos / Eduardo Nieto

A mitad de la salida se levantó una ventolera importante, que se notaba especialmente en la curva de Miguel Bueno Lara y que hacía que capas, capirotes y mantillas volaran con fuerza y creando más de un problema a los integrantes de la procesión.

La Virgen del Gran Perdón salió a la tarde de Málaga espectacular. Como la reina que es y qué bien le sientan los años. No es de extrañar que tenga tanta devoción. Ver aparecer las cabezas de varal anuncia que algo muy grande va a pasar. Y es que con la Virgen del Gran Perdón solo pueden pasar cosas buenas.

El lazo rosa en la campana reforzaba la vinculación de esta Virgen con la lucha contra el cáncer y su apoyo a las personas que sufren esta enfermedad.

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Un capataz resumió los sentimientos de los presentes con su grito de ánimo a los portadores en el momento de la salida: "Olé la gente buena de Capuchinos". Y el trono se elevó aún más. La Virgen del Gran Perdón se hizo aún más grande a hombros de sus vecinos. La capuchinera está en la calle.