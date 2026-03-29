Salida
La Salutación se recrea en el entorno a su medida con un marcado estilo propio
La cofradía rinde visita a las Carmelitas otro Domingo de Ramos en el que el viento se convirtió en una molestia para el cortejo
Hay cofradías que se entienden en cualquier lugar. Otras que, sin embargo, se contextualizan mejor en espacios por los que otras no transitan. La Salutación tiene un espacio propio, un escenario más suyo que ninguno otro. Don Rodrigo, Álvarez y, por supuesto, el convento de las Carmelitas. Allí es donde la escena del encuentro del Señor con las mujeres cobra un sentido especial por la cercanía con el monasterio de San José, en el que las hermanas reciben a la cofradía.
El misterio del Nazareno transitaba por calle don Rodrigo sobre el horario previsto, entrando en la calle Álvarez a los sones de Lagrima Christi, marcha de José Manuel Mena Hervás. La maniobra, perfectamente ejecutada, continuaba con los sones de la agrupación musical San Lorenzo Mártir.
El entorno, prácticamente hecho a medida de esta cofradía, regala la estampa luminosa de la luz del Domingo de Ramos sobre los hábitos blancos. Lamentablemente, un molesto viento acompañaba al cortejo.
La Virgen del Patrocinio llegaba a la intersección de don Rodrigo con Álvarez a los sones de Saeta Cordobesa. Allí, Belén Jiménez de los Galanes, superiora del convento, rezaba tras de la celosía. Al levantar el trono para la curva hacia calle Álvarez, la banda de música del Nazareno de Almogía interpretó El Mayor Dolor, de Albarrán. Junto al trono acompañaba en este tramo el vestidor de la imagen, Curro Claros.
El adorno floral del trono, protagonizado por rosas rosa palo en forma cónica completaba la escena clásica que pretendidamente busca esta cofradía en el entorno.
Sabedor del sabor especial de este lugar, el público es cada vez más numeroso en esta zona. Por eso, la cofradía da muestras de su estilo. Precisamente en estas calles, en las que, diferencia del recorrido oficial, todo le es más de su talla.
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