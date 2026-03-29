Así ha sido el Domingo de Ramos en Málaga 2026: los capirotes

Pleno y plenitud en un Domingo de Ramos en el que se cumplieron los horarios, no hubo lluvia ni siquiera una amenaza y se vivió con mucha bulla en la calle. El viento fue el principal enemigo de las procesiones, ocasionando algún inconveniente a los nazarenos y mantillas, apagando candelerías y cirios, pero preferible al agua. Sólo hubo un incidente a reseñar y fue con la corona de Lágrimas y Favores, que se la tuvieron que ajustar y eso obligó a un pequeño parón de 20 minutos en la calle Comedias.

La respuesta del público

Adaptación de los malagueños al clima de primavera

El público vivió la jornada adaptándose al brusco contraste térmico: durante el día, el calor hacía innecesarios los chaquetones mientras esperaban al sol, pero al caer la noche, el frío los volvió imprescindibles, convirtiéndose en aliados para disfrutar de las últimas procesiones.

La maniobra

Entrada en la plaza de Camas de Lágrimas

Nuevo recorrido de la Virgen de Lágrimas y Favores se hizo con la marcha 'Espítu Santo', interpretado por la Banda Municipal de Arahal. Fue una imagen inédita, saliendo de la estrecha Calderón de la Barca a la amplitud de la plaza de Camas. Más espacio y más oportunidades para ver a esta Virgen, que lucía con el sol de la tarde del Domingo de Ramos.

La marcha

‘Los Dolores’ en la calle Álvarez para el Patrocinio

La Virgen del Patrocinio avanzaba por la calle Álvarez al son de ‘Los Dolores’, de Cristóbal López Gándara, interpretada por la banda del Nazareno de Almogía. En la estrechez, los bajos resonaban entre un público abarrotado, acompañando a la imagen de Dubé de Luque tras su estación en las Carmelitas, junto a San Juan Evangelista. Una marcha contemporánea de esencia clásica.

La bulla y su inteligencia colectiva Donde hay bulla hay orden. Parece una contradicción, pero tras muchos años viendo procesiones el malagueño sabe moverse en la bulla, sin los aforos que cortan y bloquean calles. Se pudo ver en la salida de Lágrimas, en la calle Nueva; en la calle San Millán con el Prendimiento; en la Trinidad con la Salud; en el encierro de la Pollinica y allí donde hubiera un cortejo procesional.

Lágrimas y el aforo en San Juan La Mayordomía de Lágrimas y Favores siempre se ha destacado por la capacidad de mejora. Los problemas vividos este año con el sistema de aforo y control de acceso a San Juan, que ha generado quejas, tienen su sentido y un fin adecuado. Mejorarlo es cuestión de tiempo.

El viento, un inconveniente El viento hizo su aparición a media tarde con fuerza. En la salida del Prendimiento se vieron capirotes doblados, capas volando, mantillas sujetándose la peineta... de la candelería ni hablamos. Un inconveniente, aunque menor si se compara con la lluvia.

Visto en redes sociales

El bar Fernando cierra para sacar un trono. No hay mejor razón

La otra crónica

Buen ambiente, pocos problemas, mucha gente y sin líquido anticera

No se puede hacer mejor balance del Domingo de Ramos. El ambiente en el Centro de Málaga fue estupendo durante todo el día, con buen tiempo y mucha gente, con ganas de ver las procesiones. Se veía mucha ropa de estreno (se salvaron de que se les cayeran las manos), ramas de olivo o de palma en la solapa y consultas constantes en los itinerarios para ver las procesiones. Con las salidas repartidas por los alrededores del Centro, hubo muchas posibilidades de ver las procesiones antes de que entraran en el recorrido oficial, territorio vedado para la mayoría de los malagueños. Pero lo mejor de todo fue que se hicieron las procesiones sin líquido anticera. Una decisión más que acertada que evitó resbalones y accidentes, además de cuidar las túnicas de los nazarenos. También se vio como crecen los espacios de recorrido NO oficial, como Especerías, Cisneros o Carretería. Muchas sillas plegables, grupos esperando y ningún incidente.

Noticias relacionadas

La otra foto

Golondrinas quitando espinas de la corona de Cristo, el detalle de leyenda a los pies del Cristo de la Esperanza en su Gran Amor.