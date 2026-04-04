Horarios e itinerarios del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga 2026

Horarios e itinerarios completos del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

El Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos, titulares de la Agrupación de Cofradías, recorren el itinerario oficial acompañado por una representación de nazarenos de todas las cofradías agrupadas de la ciudad.

Guía rápida para entender los horarios Los horarios se muestran con estas referencias: Salida : hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.

: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad. Tribuna : paso por la Tribuna Principal.

: paso por la Tribuna Principal. Torre Sur : paso por Torre Sur.

: paso por Torre Sur. Catedral : hora de paso por Catedral (si procede).

: hora de paso por Catedral (si procede). Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Horas de salidad y encierro del Resucitado:

Resucitado — Salida 10:00h | Encierro 15:15h

Horario e itinerario completo del Domingo de Resurrección:

Resucitado

Nombre oficial: SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO Y MARÍA STMA REINA DE LOS CIELOS

Sede: Parroquia de San Julián

Horarios: Salida 10:00h | Tribuna 11:05h | Torre Sur 13:00h | Catedral — | Encierro 15:15h

Itinerario: Parroquia de San Julián → Nosquera → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera y Parroquia de San Julián.