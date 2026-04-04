Horarios e itinerarios del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga 2026
El itinerario del Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos, con salida a las 10:00 horas, recorrerá el centro de Málaga en el Domingo de Resurrección de 2026, culminando con el encierro a las 15:15 horas.
Horarios e itinerarios completos del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.
El Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos, titulares de la Agrupación de Cofradías, recorren el itinerario oficial acompañado por una representación de nazarenos de todas las cofradías agrupadas de la ciudad.
Guía rápida para entender los horarios
Los horarios se muestran con estas referencias:
- Salida: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.
- Tribuna: paso por la Tribuna Principal.
- Torre Sur: paso por Torre Sur.
- Catedral: hora de paso por Catedral (si procede).
- Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.
Horas de salidad y encierro del Resucitado:
- Resucitado — Salida 10:00h | Encierro 15:15h
Horario e itinerario completo del Domingo de Resurrección:
Resucitado
Nombre oficial: SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO Y MARÍA STMA REINA DE LOS CIELOS
Sede: Parroquia de San Julián
Horarios: Salida 10:00h | Tribuna 11:05h | Torre Sur 13:00h | Catedral — | Encierro 15:15h
Itinerario: Parroquia de San Julián → Nosquera → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera y Parroquia de San Julián.
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
- Horarios e itinerarios del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga 2026
- Deportivo de La Coruña - Málaga CF: El inicio del Tourmalet
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Horario y dónde ver por televisión el Deportivo de La Coruña - Málaga CF