Hablar del Jueves Santo es echar mano de la hipérbole, del diccionario de adjetivos y de la exageración como norma. No sólo porque el estilo del lenguaje cofrade tienda a esto, es que las propias cofradías que forman este día invitan a ello. Se podría decir que en el Centro no cabía ni un alfiler, pero eso se quedaría corto para describir las miles de personas que llenaron las calles. Hoy sí, las sillas del recorrido oficial estaban llenas. Pero también el recorrido oficioso de Carretería también estaba lleno de sillas. No uniformes ni iguales: las había de anea, de playa, de Ikea, plegables, fijas, de plástico, cómodas, incómodas... Y esos los privilegiados.