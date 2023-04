Las citas suelen ser especiales porque son la primera vez. Las primeras veces siempre se recuerdan. Aquel niño que se levantaba el Jueves Santo y cogía su túnica ilusionado es el mismo que lo hace hoy. Pablo siempre ha sido de los que estaba durante cinco horas con su silla de la playa esperando que llegase Mena, “la Legión” para los malagueños. Pipas, gusanitos, cacahuetes… todo un festín era el que se montaba durante aquellos años a la salida de esta cofradía. Aunque esas horas no eran eternas, eh. Entre siete y diez niños de todas las edades, sus madres (hermanas entre sí) y sus padres. El tambor, la trompeta y las peleas entre ellos también eran distracción para esas horas. Realmente el tiempo pasaba rápido. Todo un año esperando para verlo. ¿Qué eran cinco horas?

Pablo se ha levantado esta mañana y ya estaba algo nervioso. Se ha tomado un café porque ya el cansancio pesa y ha salido a la calle. El traslado de su Cristo de la Buena Muerte. Algo se le ha movido después del traslado. Las tardes de Jueves Santo son diferentes. Él sale en la procesión, sus primos no van a verla y sus tías no pueden verlo porque Málaga es otra ciudad totalmente diferente. Es imposible moverse por la ciudad para ver una procesión y después otra. “La Semana Santa es para los ricos”, dicen todos los días de la semana. Pero él intenta vivirlo a su manera. Más en solitario. Aunque no solo. Hoy es los pies del Cristo de la Buena Muerte y está feliz. El Cristo de Mena, que no es de Mena; sino de Palma de Burgos, tiene una expresión especialmente dolorosa. Los ojos entreabiertos, el pelo ensangrentado y la imagen dolorosa de esa agonía en el momento de la muerte; ese es el Cristo de la Buena Muerte. Pablo hoy tiene a sus hijos allí. Cuando está esperando que den los primeros toques de campana se acercan dos niños de lo que se llama “la guardería”. Esos niños no han visto la Semana Santa hasta ahora. “No nos damos cuenta de cómo pasan los años, pero pasan y rápido”.

En el otro lado del salón de tronos está la Soledad Coronada. Ella es tan niña, tiene tanta esencia malagueña y es tan esperada por todos… la imagen es la única que tiene ese paño blanco que puede ser lo más parecido a lo que llevaría la Virgen María entonces. Paco Jiménez, pregonero de este año, ha leído las palabras que dedicó a la cofradía en su pregón. “Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera me hice novio de la muerte. La estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi bandera.” Esto es lo que se escucha mientras los hombres de trono de la marinera se colocan. La legión y María Magdalena, a los pies de la Buena Muerte, se alejan entre la multitud.

La cara de niña con esas manos agarradas entre sí tienen barcos por todos lados, y es que la marina es la que va con esta imagen mariana.

Suena la salve y la explanada de Santo Domingo se queda atrás.

Una de las primas de Pablo y dos de sus tías aparecen para darle un bocadillo y que descanse. Al final ha sido un buen Jueves Santo.