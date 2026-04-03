Así ha sido el Jueves Santo en Málaga 2026: los capirotes

El Jueves Santo malagueño quedó dibujado como una suma de escenas muy distintas y, al mismo tiempo, complementarias. La Cena abrió la tarde con solemnidad eucarística; Viñeros hizo de la memoria una forma de continuidad; Santa Cruz y Vera+Cruz sostuvieron el lenguaje del silencio y el recogimiento; Mena reunió solemnidad militar, testimonio y devoción íntima; Zamarrilla convirtió la salida en afirmación de barrio; Misericordia recordó el valor de la cercanía; y la Esperanza volvió a convocar a la ciudad en torno a un rito colectivo de fe popular. Más que una sucesión de procesiones, la jornada dejó un relato compartido sobre la permanencia de los símbolos y la capacidad de Málaga para reconocerse cada Jueves Santo en sus calles.

La respuesta del público

Una saeta a medio escuchar a la Virgen de la Esperanza

Había mucha gente cansada, guardando el sitio desde la mañana, pero con una saeta a la Virgen de la Esperanza en Especería había algunas personas que no se callaban. Una parte del público ha reaccionado rápidamente y han mandado callar a los parlanchines, aunque fuera a base de ‘sshh’ que opacaron la saeta un poco.

La maniobra

La Virgen de la Paz entrando en la calle Fajardo

El trono de la Virgen de la Paz es una pieza díficil de mover con soltura y eficacia. Un galeón que requiere de muy buena coordinación y dirección para realizar su trabajo. Todo eso lo demostró en la curva que dio entre la calle Compañía y Fajardo con la macha ‘Pasa la Virgen de la Paz’. Una maniobra compleja que fue bien ejecutada.

La marcha

Estreno de la marcha ‘Bendícenos’ de Otero

La Banda de Cornetas y Tambores de la Esperanza estrenó la marcha ‘Bendícenos’ para entrar en la plaza de la Constitución antes de la bendición del Nazareno del Paso al pueblo de Málaga. Esta es una marcha de Manuel Otero que acompañó perfectamente al trono y perfectamente ejecutada por esta formación.

La nueva saya del Traspaso y Soledad La Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros ha estrenado este Jueves Santo una magnífica saya, salida del taller de bordados del malagueño Manuel Mendoza, siguiendo el diseño de Salvador Aguilar.

El Nazareno del Paso se gana la calle Especeria La subida del Nazareno del Paso por la calle Especería con la marcha ‘Todos los caminos llevan a la esperanza’. Al acabar se ha caído la calle con los aplausos. Qué fácil lo hacen esta banda y el trono del Nazareno.

No es lo igual intimismo que penumbra Los tronos de Santa Cruz y Vera+Cruz pecaron de lo mismo: su escasa iluminación. El trono negro de la Santa Cruz funcionó durante la tarde, pero de noche... Y Vera+Cruz no tenía nada de iluminación y se veía poco.

Visto en redes sociales

El sofá, Carretería, las cadenas y tiempos pasados

La otra crónica

Charcos florales: exornos agresivos, contenidos y diferentes

Los exornos florales suelen ser motivo de debate cofrade para entendidos. La mayoría de las personas se fija en si las flores son bonitas o feas. Y poco más. Sin embargo, tienen su enjundia. Todavía se ven en Semana Santa algunas elecciones sorprendentes, con esquinas agresivas, creando casi puersoespines florales que chocan con tronos barrocos y labrados. En los años 80, cuando era mejor ver los tronos en la noche cerrada y conteniendo la respiración, se entienden esas flores llamativas, que ocupan mucho y esconden más. Pero actualmente, con los tronos existentes, se pueden hacer exornos más contenidos y centrados en resaltar elementos, no esconderlos. Por eso sorprende que haya cofradías que sigan apostando por esos centros expansivos y que compiten con el labrado de los tronos..

La otra foto

Miembros del grupo de gastadores de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ensayan con los Cetme antes de salir en procesión con Viñeros

Salida procesional de Viñeros este Jueves Santo de 2026. / Álex Zea

¿Sabías que...?

La hermandad de la Sagrada Cena atesora en su patrimonio, una réplica del Santo Grial que se venera en la catedral de Valencia. Durante años fue procesionada sobre la mesa donde se instituyó la Eucaristía. Se trata de emular la copa de ágata enriquecida con piedras preciosas y asas de plata doradas y que según la tradición fue la verdadera vasija donde se consagró el vino durante la Última Cena.. Esta imagen se puede ver, junto a otras 44 de curiosidades cofrades en la exposición ‘Detalles de Pasión’, que puede verse en el Cementerio de San Miguel hasta el 14 de abril.